Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 9 Un mexicano se mantiene en la lucha por el título de goleo individual del futbol mexicano para demostrar su valía de cara al Mundial 2026.

La segunda jornada doble de la Liga MX Clausura 2026 inicia con la oportunidad del líder de goleo individual, Joao Pedro, de aumentar su cuota y alejarse de su más cercano perseguidor cuando Atlético de San Luis reciba a Mazatlán FC.

El segundo lugar en la tabla de goleo individual es el delantero de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González, quien cuenta con cinco goles, dos menos que el brasileño del conjunto potosino y quien también cuenta con la nacionalidad italiana.

Cabre recordar que Armando González es el vigente campeón de goleo individual junto a Paulinho en el Apertura 2025 con 12 goles cada uno, pero también con Joao Pedro, por lo que acabaron con un triple campeonato en este rubro.

Sin embargo, ‘Hormiga’ González, quien también pelea por un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, no jugará esta semana la Fecha Doble, pues el partido de Chivas ante León se pospuso hasta el 18 de marzo próximo.

Detrás de ellos se encuentra José Paradela, del Cruz Azul, con cuatro goles, cuota que también portan otros cinco jugadores, por lo que la lucha en la tabla de goleo individual se mantiene vigente con mucho torneo aún por recorrer.

Sin embargo, en la Jornada 8, Joao Pedro se fue en blanco, su último gol se dio en la visita al Atlas, aunque tampoco sirvió para sumar puntos; tiene sólo un doblete, éste en la derrota de 2-3 ante Chivas en el estadio Alfonso Lastras.

Así marcha la tabla de goleo individual de la Liga MX Clausura 2026: