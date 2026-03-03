Liga MX Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul tras fractura de tibia El portero colombiano regresó a las canchas cuatro meses después tras la lesión que sufrió ante Pumas.

Video Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul tras su fractura de tibia



Kevin Mier volvió a jugar con Cruz Azul casi cuatro meses después de la fractura de tibia que sufrió ante Pumas el pasado 8 de noviembre durante la Jornada 17 del Apertura 2025.

El portero colombiano regresó a las canchas con el equipo Sub-21 de La Máquina al ser titular y disputar todo el partido de la victoria sobre Santos con marcador de 0-2 en las instalaciones del conjunto lagunero.

De esta manera, Kevin Mier está de vuelta en busca de recuperar su forma física, nivel y titularidad en Cruz Azul con el objetivo de ser convocado por Colombia para el Mundial 2026.

Tras la lesión que sufrió Mier en el Estadio Cuauhtémoc, por una fuerte barrida de Adalberto Carrasquilla, fue Andrés Gudiño quien se quedó bajo los tres postes cementeros.

Con él en la portería, Cruz Azul ha recibido 14 goles en 13 partidos y ha dejado su marco en cero en cuatro ocasiones en partidos de Liga MX.

Por su parte, Kevin Mier ha recibido 92 goles en 94 partidos con 38 porterías imbatidas desde su llegada a La Máquina en enero del 2024.

Cruz Azul visita este martes a Santos en busca de mantener el liderato del Torneo Clausura 2026. El equipo de Nicolás Larcamón marcha en el primer lugar con 19 puntos, luego de seis victorias, un empate y una sola derrota.