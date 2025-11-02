    Pumas UNAM

    Pumas derrota a Tijuana y tiene posibilidades de clasificar al Play-in de Liga MX

    Los Universitarios se despacharon con la cuchara grande en el Olímpico Universitario.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Tremendo golazo! JJ Macías se eleva como los grandes y pone el 1-0

    Pumas derrotó 4-1 a Xolos de Tijuana para mantenerse con vida en la pelea por un puesto de Play-in en la Jornada 16 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Al cuarto de hora, José Juan Macías se echó el equipo al hombro nuevamente y abrió el marcador tras algunos avisos de Pumas en el arco de Xolos. Macías sumaba su tercer gol en el torneo con los Universitarios.

    El delantero mexicano cabeceó de gran forma a segundo poste para techar a Toño Rodríguez y sorprender al Olímpico Universitario que comenzaba a desesperarse ante la urgencia de una victoria para mantenerse con vida en el Play-in.

    La parte final del primer tiempo finalizó con la lamentable y dramática lesión de Frank Boya, quien prendió las alarmas en el cuerpo médico de Tijuana tras caer al césped muy descompuesto y provocar la urgencia para el ingreso del cuerpo médico.

    Boya se dobló la rodilla izquierda, se reincorporó con muchos problemas y dolor para finalmente salir de la cancha asistido.

    La baja de Xolos abrió la puerta para que Pumas sumara dos goles en dos minutos momentos antes del descanso. Primero, al 42', Álvaro Angulo alcanzó a puntear el balón en el área tras una serie de rebotes y descuido de los centrales rivales.

    En la siguiente jugada, Tijuana perdió el balón en la salida, Rodrigo López robó el esférico y condujo hasta línea de fondo donde aumentó la cuenta a tres con un disparo raso a primer poste que se coló entre las piernas de Toño Rodríguez.

    Fue hasta el 63 que Xolos logró subirse al marcador con el descuento de Kevin Castañeda de penal tras un polémico contacto. La desconcentración de Pumas generó la molestia de Keylor Navas, quien tras no poder evitar el tanto se desquitó con uno de los postes de su portería.

    Cuando parecía que Tijuana amenazaba con el segundo gol, Rubén Duarte se encargó del cuarto tanto de Pumas tras aprovechar un rebote en el área chica luego de un potente disparo que Toño Rodríguez dejó vivo a centímetros de su portería.

    Con la victoria, Pumas subió al décimo lugar, el último que otorga puestos de Play-in, a falta de una jornada para definir a todos los invitados a la Liguilla. Pese a la derrota, Tijuana aún puede meterse a la fase final con una victoria en la última fecha.

