    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX

    La Liga MX llega a su último tercio del torneo previo al parón internacional por la Fecha FIFA de marzo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

    El Clausura 2026 de la Liga MX jugará este fin de semana la Jornada 12 con los partidos de Monterrey vs. Chivas y Pumas vs. América como los más atractivos.

    Cruz Azul se mantiene como líder tras empatar 2-2 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que América se metió a zona de Liguilla al vencer 2-0 a Mazatlán.

    PUBLICIDAD

    Chivas derrotó 3-0 a Santos y en caso de vencer a León en el partido aplazado que tiene, puede ser líder una vez más del Clausura 2026. Toluca igualó 1-1 ante Atlas y es segundo de la general, pero todavía conserva el invicto.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 12 comienza el viernes 20 de marzo con dos partidos y continuará el sábado 21 con cuatro juegos y el domingo 22 con tres más.

    • Necaxa vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    Efraín Juárez espera recibir multa económica por su efusivo festejo contra Cruz Azul
    1 mins

    Efraín Juárez espera recibir multa económica por su efusivo festejo contra Cruz Azul

    Liga MX
    Javier Gandolfi será nuevo técnico de León tras renuncia de Nacho Ambriz
    1 mins

    Javier Gandolfi será nuevo técnico de León tras renuncia de Nacho Ambriz

    Liga MX
    Jardine asegura que el Estadio Banorte impactará a Veiga, Vinícius y compañía
    2 mins

    Jardine asegura que el Estadio Banorte impactará a Veiga, Vinícius y compañía

    Liga MX
    El Color de David Faitelson en el Pumas vs. Cruz Azul en CU
    4:11

    El Color de David Faitelson en el Pumas vs. Cruz Azul en CU

    Liga MX
    Raphael Veiga tras anotar con América: "Salí de Brasil porque quería un desafío"
    1 mins

    Raphael Veiga tras anotar con América: "Salí de Brasil porque quería un desafío"

    Liga MX
    Raphael Veiga cumple con gol y asistencia ante Mazatlán
    1:51

    Raphael Veiga cumple con gol y asistencia ante Mazatlán

    Liga MX
    Efraín Juárez se da cita en el América vs. Mazatlán de cara al Clásico Capitalino
    1 mins

    Efraín Juárez se da cita en el América vs. Mazatlán de cara al Clásico Capitalino

    Liga MX
    ¡El gesto de Kevin Mora con su padre, tras su debut!
    1 mins

    ¡El gesto de Kevin Mora con su padre, tras su debut!

    Liga MX
    América apoya a Malagón y homenajea a Kevin Álvarez y Zendejas
    1 mins

    América apoya a Malagón y homenajea a Kevin Álvarez y Zendejas

    Liga MX
    América derrota con goles brasileños al Mazatlán
    2 mins

    América derrota con goles brasileños al Mazatlán

    Liga MX

    • Mazatlán vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Atlas vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Atlético de San Luis vs. León

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México y a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Monterrey vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

    PUBLICIDAD

    • Pumas vs. América

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

    • Santos vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pachuca vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México por FOX y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por TUDN, app de TUDN, tudn.com.

    • Juárez vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca y FOX; a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Polen
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX