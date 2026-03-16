Liga MX Así se juega y puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX La Liga MX llega a su último tercio del torneo previo al parón internacional por la Fecha FIFA de marzo.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX jugará este fin de semana la Jornada 12 con los partidos de Monterrey vs. Chivas y Pumas vs. América como los más atractivos.

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Chivas derrotó 3-0 a Santos y en caso de vencer a León en el partido aplazado que tiene, puede ser líder una vez más del Clausura 2026. Toluca igualó 1-1 ante Atlas y es segundo de la general, pero todavía conserva el invicto.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 12 comienza el viernes 20 de marzo con dos partidos y continuará el sábado 21 con cuatro juegos y el domingo 22 con tres más.

Necaxa vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Mazatlán vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Atlas vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Atlético de San Luis vs. León

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México y a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Monterrey vs. Chivas

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

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Pumas vs. América

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

Santos vs. Puebla

El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pachuca vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México por FOX y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por TUDN, app de TUDN, tudn.com.

Juárez vs. Tigres