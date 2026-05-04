Liga MX Chicharito Hernández revela fecha de su regreso al futbol profesional Hernández habló de Selección Mexicana y respondió a un fan que cuestionó su calidad como futbolista.

Video ¿Antes del Mundial? Chicharito revela cuándo regresará a las canchas

Javier 'Chicharito' Hernández reveló la fecha en que dará a conocer el equipo con el que regresará al futbol profesional tras quedarse sin equipo a inicios de año.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, Chicharito respondió a sus fans las dudas que los persiguen desde que saliera de las Chivas de Guadalajara.

PUBLICIDAD

"No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio más o menos sabrán", comentó Javier Hernández y negó que el club de su regreso sea el Atlante.

"Todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, no sé nada y de verdad no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no es verdad, completamente falso".

CHICHARITO HABLA DE SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL 2026

Sobre el futuro de México en el Mundial 2026, Chicharito Hernández dio su pronóstico de quién puede ganar el título y lo que piensa del combinado a manos de Javier Aguirre.

"Yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor y espero que le vaya de la mejor manera a pesar de cómo han estado jugando, del proceso como hubiéramos querido, que los jugadores, etcétera.