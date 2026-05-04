Liga MX Pumas hace formal su protesta por alineación indebida del América La Comisión Disciplinaria ya recibió la documentación de la directiva de la UNAM este lunes.

Video ÚLTIMA HORA: Pumas mete queja por alineación indebida de América

El partido de América y Pumas quedó marcado por una posible alineación indebida del cuadro de las Águilas, que generó polémica tras haber finalizado el encuentro.

Tras analizar las pruebas, la directiva de la UNAM ya metió la doocumentación de la protesta a la Comisión Disciplinaria, esto de acuerdo a información de Rodrigo Celorio de TUDN.

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¿Cómo fue la alineación indebida de América que alega Pumas?



Durante el partido de América vs. Pumas que finalizó con un vibrante empate de 3-3, se dio un cambio que involucró a Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Thiago Espinosa es el motivo principal que Pumas alega para quejarse de una alineación indebida de parte del América.

Todo se dio al momento de querer realizar sustituciones por parte de las Águilas, donde Vázquez era cambiado por Thiago Espinoza y se completa la modificación, al aparentemente, abandonar el campo.

Paulo Victor, asistente de André Jardine, mete de nuevo a 'Shocker' Vázquez debido a la conmoción que sufrió Cáceres y que le iba impedir mantenerse en el juego.

Todo esto sin que Luis Enrique Santander, árbitro del partido, reanudara las acciones, y que con base a la Regla 5, le permite corregir.

" La regla 5 le autoriza al árbitro, que mientras no reanude el juego, él puede decir 'hay un error aquí', se subsana el error y asunto arreglado, pero el árbitro mientras no reanude el puede hacer correcciones o alguna situación preventiva" mencionó el analista arbitral de TUDN, Fernando Guerrero.

El exsilbante aclaró que no podría haber alineación indebida debido a que el partido no se había reanudado y que el árbitro tiene la facultad de corregir.