Pumas anuncia boletos agotados para Vuelta de Cuartos de Final ante América
El Club Universidad busca sacar provecho de la localía para avanzar a Semifinales.
Pumas dio a conocer una gran noticia para su afición tras el amargo sabor de boca por el empate en la Ida de Cuartos de Final y que hará temblar al América.
El club anunció que de cara al juego decisivo del domingo 10 de mayo, el Olímpico Universitario agotó todas las entradas y lucirá lleno para intentar meter presión a las Águilas en su búsqueda por las semifinales del Clausura 2026.
"Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria ¡Vamos juntos por el pase a la semifinal!", escribió el club en redes sociales.
Cabe resaltar que el boleto más barato para presenciar el encuentro en CU tenía un costo de $270 pesos y el más costoso ascendía hasta los $930 pesos.
De esta forma, podría decirse que Pumas llegará con dos ventajas para el juego ante América; por una parte cuenta con la posición en la tabla tras haber concluido la fase regular como líder.
Por la otra, en teoría, su afición será mayoría en CU y pesará para las Águilas, que llegarán motivadas tras el empate en el Estadio Banorte.
Pumas puede avanzar a las Semifinales con cualquier empate y, obviamente con la victoria. América necesita ganar sí o sí bajo cualquier marcador para mantenerse vivo en la Liguilla.