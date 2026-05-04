Liga MX Pumas anuncia boletos agotados para Vuelta de Cuartos de Final ante América El Club Universidad busca sacar provecho de la localía para avanzar a Semifinales.

Video El anuncio de Pumas que pone a temblar al América para la vuelta

Pumas dio a conocer una gran noticia para su afición tras el amargo sabor de boca por el empate en la Ida de Cuartos de Final y que hará temblar al América.

El club anunció que de cara al juego decisivo del domingo 10 de mayo, el Olímpico Universitario agotó todas las entradas y lucirá lleno para intentar meter presión a las Águilas en su búsqueda por las semifinales del Clausura 2026.

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"Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria ¡Vamos juntos por el pase a la semifinal!", escribió el club en redes sociales.

Cabe resaltar que el boleto más barato para presenciar el encuentro en CU tenía un costo de $270 pesos y el más costoso ascendía hasta los $930 pesos.

De esta forma, podría decirse que Pumas llegará con dos ventajas para el juego ante América; por una parte cuenta con la posición en la tabla tras haber concluido la fase regular como líder.

Por la otra, en teoría, su afición será mayoría en CU y pesará para las Águilas, que llegarán motivadas tras el empate en el Estadio Banorte.