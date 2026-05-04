    Liga MX

    Pumas anuncia boletos agotados para Vuelta de Cuartos de Final ante América

    El Club Universidad busca sacar provecho de la localía para avanzar a Semifinales.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video El anuncio de Pumas que pone a temblar al América para la vuelta

    Pumas dio a conocer una gran noticia para su afición tras el amargo sabor de boca por el empate en la Ida de Cuartos de Final y que hará temblar al América.

    El club anunció que de cara al juego decisivo del domingo 10 de mayo, el Olímpico Universitario agotó todas las entradas y lucirá lleno para intentar meter presión a las Águilas en su búsqueda por las semifinales del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    "Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria ¡Vamos juntos por el pase a la semifinal!", escribió el club en redes sociales.

    Cabe resaltar que el boleto más barato para presenciar el encuentro en CU tenía un costo de $270 pesos y el más costoso ascendía hasta los $930 pesos.

    De esta forma, podría decirse que Pumas llegará con dos ventajas para el juego ante América; por una parte cuenta con la posición en la tabla tras haber concluido la fase regular como líder.

    Por la otra, en teoría, su afición será mayoría en CU y pesará para las Águilas, que llegarán motivadas tras el empate en el Estadio Banorte.

    Pumas puede avanzar a las Semifinales con cualquier empate y, obviamente con la victoria. América necesita ganar sí o sí bajo cualquier marcador para mantenerse vivo en la Liguilla.

    Relacionados:
    Liga MXPumasPumas UNAMAméricaClásico América vs. Pumas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX