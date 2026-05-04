Liga MX Armando González lanza reto: “Voy a superar al Chicharito” El delantero de las Chivas y del Tri fue puesto en aprietos con una picante dinámica en Faitelson Sin Censura.

Video Fernando Hierro llena de elogios a la ‘Hormiga’ González

Armando González r eveló cual es uno de sus principales objetivos en su carrera, que se trata de superar a uno de sus mayores ídolos, Javier ‘Chicharito Hernández.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el atacante de las Chivas fue puesto a prueba al preguntarle sobre cual era su jugador mexicano favorito.

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En un principio la ‘Hormiga’ puso a Hugo Sánchez por encima de figuras como Zague, Cuauhtemoc Blanco, Jared Borgetti, Omar Bravo, Raúl Jiménez entre otros, pero cuando escuchó el nombre de Javier Hernández cambió su semblante y decidió ponerlo por encima del Pentapichichi.

"Si me va a ganar el corazón, yo crecí viendo jugar al ‘Chicha’… y espero algún día hacer todo lo que hizo Chicharito. Y mi objetivo es superarlo y capaz que en uno años logró lo que ha hecho y me pongo arriba de él, pero ahorita ‘Chicha’ es lo mejor que ha dado nuestro futbol, es uno de los mejores jugadores de la historia de México”, sentenció.

ASÍ MANEJA LA PRESIÓN ‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ

Armando González señaló que no siente que haya presión sobre él dede el exterior, sin embargo, aseguró que asimismo se presiona para ser mejor futbolista.

“A mi siempre me gusta meter muchos goles y obviamente me exijo muchísimo para llegar a los objetivos que tengo… no tengo una presión externa sino conmigo mismo porque quiero lograr muchas cosas y entonces me exijo mucho.