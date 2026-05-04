Liga MX Pumas tiene saldo negativo en Cuartos de Final tras empatar el juego de Ida El Club Universidad no tendrá a las estadísticas de su lado el próximo domingo en Ciudad Universitaria.

Video Esto dicta la historia cada vez que Pumas empata en la Ida de Cuartos de Final

Si bien los números no cuentan en la cancha, sí vislumbran lo que podría pasar el próximo domingo en la cancha de Ciudad Universitaria, ya que Pumas solo ha logrado avanzar a Semifinales en tres ocasiones tras empatar el juego de Ida.

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Para ello tenemos que remontarnos a la temporada 89-90 cuando empatarons sin goles ante Necaxa y después ganaron en casa en la Vuelta. Los Universitarios lograron lo mismo ante Cruz Azul en el Apertura 2002 y ante el América en el Apertura 2021.

El conjunto de Efraín Juárez tendrá que remar contra corriente, al menos estadísticamente hablando, ya que en cinco ocasiones Pumas no ha podido finiquitar el boleto a la siguiente ronda tras empatar en la Ida.

Curiosamente, en ninguna de aquellas ocasiones se enfrentaron al América, pues solo Toluca, Pachuca, Cruz Azul, y Tigres han logrado dejar a los auriazules fuera y tampoco llegaron como líderes con su debia ventaja de local en la Vuelta.

HISTORIAL DE PUMAS EN CUARTOS DE FINAL TRAS EMPATAR JUEGO DE IDA

Son tres las ocasiones en que Pumas ha avanzado a Semifinales tras empatar en la Ida de Cuartos de Final. Destaca que en ninguna ocasión llegó como líder de la fase regular.

89-90 Pum vs Nec / 0-0 y 3-1 avanza a SF- era 2°

Ap02 Pum vs CAZ / 0-0 y 3-2 avanza a SF- era 3°

AP21 Ame vs Pum / 0-0 y 1-3 avanza Pum a SF global 3-1

Son cinco las veces en que Pumas no ha logrado avanzar a Semifinales tras empatar en la Ida de Cuartos de Final. Destaca que en ninguna eliminación ha llegado a Liguilla como líder.