América vs. Mazatlán | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 11 del Clausura 2026
Las Águilas buscan mantener el vuelo tras los triunfos que consiguió en los últimos días.
América y Mazatlán cierran la jornada 11 del Clausura 2026 en donde las Águilas buscarán mantener el vuelo luego de dos triunfos que obtuvieron en los últimos días por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.
Las Águilas llegan a este compromiso en el estadio Ciudad de los Deportes en la novena posición, fuera de puestos de liguilla, y buscan meterse nuevamente entre los mejores ocho del torneo.
Por su parte, los Cañoneros derrotaron la fecha anterior al conjunto de León y se ubican en la decimo quinta posición del Clausura 2026.
La última vez que se enfrentaron América y Mazatlán fue en el estadio el Encanto donde empataron a 2-2 como parte de la jornada 15 del Apertura 2025.
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL AMÉRICA VS. MAZATLÁN DE LA JORNADA 11 DEL CLAUSURA 202
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AMÉRICA FALLA UN PENAL EN EL ARRANQUE
Brian Rodríguez dejó escapar la ventaja al no aprovechar una pena máxima a los 8 minutos luego de una polémica mano dentro del área de Mazatlán.
MAZATLÁN PERDONA AL AMÉRICA
Facundo Almada quedó solo en el área y falló su remate de cabeza y se perdió el primero de los Cañoneros.
YA ES FIGURA EL PORTERO DE MAZATLÁN
Ricardo Rodriguez evitó en tres ocasiones el gol del America con brillantes atajadas.
AMÉRICA YA LE GANA A MAZATLÁN
Raphael Veiga define de pierna izquierda para poner el 1-0 en el estadio Ciudad de los Deportes a los 43 minutos.