Liga MX América vs. Mazatlán | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 11 del Clausura 2026 Las Águilas buscan mantener el vuelo tras los triunfos que consiguió en los últimos días.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Brian Rodríguez falla su penal vs. Mazatlán y así reaccionan!

América y Mazatlán cierran la jornada 11 del Clausura 2026 en donde las Águilas buscarán mantener el vuelo luego de dos triunfos que obtuvieron en los últimos días por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Las Águilas llegan a este compromiso en el estadio Ciudad de los Deportes en la novena posición, fuera de puestos de liguilla, y buscan meterse nuevamente entre los mejores ocho del torneo.

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Por su parte, los Cañoneros derrotaron la fecha anterior al conjunto de León y se ubican en la decimo quinta posición del Clausura 2026.

La última vez que se enfrentaron América y Mazatlán fue en el estadio el Encanto donde empataron a 2-2 como parte de la jornada 15 del Apertura 2025.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL AMÉRICA VS. MAZATLÁN DE LA JORNADA 11 DEL CLAUSURA 202

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AMÉRICA FALLA UN PENAL EN EL ARRANQUE

Brian Rodríguez dejó escapar la ventaja al no aprovechar una pena máxima a los 8 minutos luego de una polémica mano dentro del área de Mazatlán.

Video ¡Arrancamos bravos! El VAR revisa posible penal para el América

MAZATLÁN PERDONA AL AMÉRICA

Facundo Almada quedó solo en el área y falló su remate de cabeza y se perdió el primero de los Cañoneros.

YA ES FIGURA EL PORTERO DE MAZATLÁN

Ricardo Rodriguez evitó en tres ocasiones el gol del America con brillantes atajadas.

AMÉRICA YA LE GANA A MAZATLÁN