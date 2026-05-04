Liga MX ¿Cómo es y cuánto cuesta la playera del 120 aniversario de Chivas? El cuadro del Guadalajara festejará un año más de fundación este siguiente 8 de mayo en plena Liguilla



Video ¡Belleza rojiblanca! El jersey de Chivas por 120 aniversario

Chivas cumple 120 años de existencia este viernes 8 de mayo y para ello sacó una playera conmemorativa que puso a la venta para todos sus aficionados.

Sin indicar si habrá piezas limitadas como pasó para el jersey del aniversario 115 en el 2021, el Guadalajara vuelve la onda retro como suele acostumbrar en sus jerseys de aniversario.

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Así es el jersey de aniversario de Chivas



Los detalles de este jersey de aniversario es con el escudo del Club Unión, como fue fundado en 1906 por el belga Edgar Everaert, en color azul al centro de la playera.

Viene con los colores tradiciones de rojo y blanco, donde destacan tres franjas verticales en rojo en el frente y en la espalda, además de que la camiseta es vendido únicamente en manga larga.

En las mangas también cuenta con dos franjas en color rojo, además de que en los puños de las mismas, del lado derecha viene el año 1906 y en el izquierdo el de 2026.

El tipo de cuello es redondo entre vivos rojos y azules con un botón al centro, mientras que en la espada estará una insignia en color dorado del 120 aniversario.

Cuánto vale la playera del 120 aniversario de Chivas



La marca Puma sacó este lunes oficialmente la venta de esta camiseta que podrán adquirir los aficionados a través de la Tienda Chivas, mientras que en locales de la marca alemana estará disponible a partir del 7 de mayo.

El precio es de 4999 pesos mexicanos, es decir 286 dólares, para cualquier aficionado que quiera comprarla a partir de este lunes por internet.