Liga MX América confirma lesión de Cáceres; peligra su participación ante Pumas La participación del defensor para el partido de vuelta ante Pumas está en duda.

Video Sebastián Cáceres sufre fractura y es duda para la vuelta vs Pumas

En América siguen las malas noticias luego de que Sebastián Cáceres se sumará a la lista de lesionado del equipo luego del encontronazo que tuvo con Álvaro Angulo durante el partido de ida de Cuartos de Final ante Pumas.

A través de un comunicado el conjunto azulcrema informó que el defensor presenta una fractura y trauma ocular, y que su recuperación será de acuerdo con su evolución lo que dejaría en suspenso su participación en el partido de vuelta.

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"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución”, detalla el comunicado.

La lesión de Cáceres se dio a los 61 minutos cuando el defensa chocó con el rival en la disputa de un balón, lo que provocó que el futbolista abandonará el partido por el protocolo de conmociones y que ese cambio desatará la polémica por una posible alineación indebida de los Azulcremas.

En conferencia de prensa, André Jardine había confirmado la lesión del uruguayo donde señaló que sería muy c omplicado jugar el partido de vuelta ante Pumas que se tiene previsto jugarse el 10 de mayo.