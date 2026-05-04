    Liga MX

    América confirma lesión de Cáceres; peligra su participación ante Pumas

    La participación del defensor para el partido de vuelta ante Pumas está en duda.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Sebastián Cáceres sufre fractura y es duda para la vuelta vs Pumas

    En América siguen las malas noticias luego de que Sebastián Cáceres se sumará a la lista de lesionado del equipo luego del encontronazo que tuvo con Álvaro Angulo durante el partido de ida de Cuartos de Final ante Pumas.

    A través de un comunicado el conjunto azulcrema informó que el defensor presenta una fractura y trauma ocular, y que su recuperación será de acuerdo con su evolución lo que dejaría en suspenso su participación en el partido de vuelta.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chicharito Hernández revela fecha de su regreso al futbol profesional
    1 mins

    Chicharito Hernández revela fecha de su regreso al futbol profesional

    Liga MX
    Pumas hace formal su protesta por alineación indebida del América
    1 mins

    Pumas hace formal su protesta por alineación indebida del América

    Liga MX
    Pumas anuncia boletos agotados para Vuelta de Cuartos de Final ante América
    1 mins

    Pumas anuncia boletos agotados para Vuelta de Cuartos de Final ante América

    Liga MX
    ¿Cómo es y cuánto cuesta la playera del 120 aniversario de Chivas?
    1 mins

    ¿Cómo es y cuánto cuesta la playera del 120 aniversario de Chivas?

    Liga MX
    Pumas tiene saldo negativo en Cuartos de Final tras empatar el juego de Ida
    2 mins

    Pumas tiene saldo negativo en Cuartos de Final tras empatar el juego de Ida

    Liga MX
    América con la historia a su favor al empatar la Ida de Cuartos de Final
    2 mins

    América con la historia a su favor al empatar la Ida de Cuartos de Final

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    América confirma gravedad de lesión del colombiano Cristian Borja
    1 mins

    América confirma gravedad de lesión del colombiano Cristian Borja

    Liga MX
    ¿Alineación indebida? Esto pasó en la banca del América frente a Pumas
    2 mins

    ¿Alineación indebida? Esto pasó en la banca del América frente a Pumas

    Liga MX
    El Color Tribunero en el América vs. Pumas en el Banorte
    1:23

    El Color Tribunero en el América vs. Pumas en el Banorte

    Liga MX

    "El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución”, detalla el comunicado.

    La lesión de Cáceres se dio a los 61 minutos cuando el defensa chocó con el rival en la disputa de un balón, lo que provocó que el futbolista abandonará el partido por el protocolo de conmociones y que ese cambio desatará la polémica por una posible alineación indebida de los Azulcremas.

    En conferencia de prensa, André Jardine había confirmado la lesión del uruguayo donde señaló que sería muy c omplicado jugar el partido de vuelta ante Pumas que se tiene previsto jugarse el 10 de mayo.

    A esta baja de Sebastián Cáceres se sumó la de Cristian Borja quien prácticamente se perderá lo que resta del Clausura 2026 al sufrir una lesión del ligamento colateral de la rodilla derecha.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaSebastián Cáceres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX