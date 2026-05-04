Liga MX América con la historia a su favor al empatar la Ida de Cuartos de Final El cuadro de las Águilas tiene amplio historia en Liguilla y la estadística le puede sonreír.

Video ¿Tiembla Pumas? Ojo al dato que puede favorecer al América para la Vuelta

El América puede apegarse a su historia para conseguir el pase en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026 para jugar unas eventuales Semifinales la siguiente semana, tras empatar la Ida.

Muchos dicen que las estadísticas no juegan y que los números solo son eso, datos. Sin embargo, no se puede evitar hablar de ello cuando la tendencia es absoluta a favor para uno u otro equipo.

PUBLICIDAD

El historial de América tras empatar la Ida de Cuartos de Final



América igualó 3-3 ante Pumas en la cancha del Estadio Banorte y en esta misma posición ha estado un total de 25 ocasiones, donde empata en el primer juego y tiene que buscar el pase en el segundo compromiso.

De esas 25 veces, en 20 ocasiones logró su boleto a las Semifinales y en cinco se quedó en el camino, aunque en este caso puede existir un dato que le ayude a Pumas en su objetivo de alcanzar la siguiente ronda.

América solamente en dos ocasiones de las 20 que ha pasado tras empatar la Ida lo ha hecho sin estar entre los cuatro primeros lugares, es decir, sin cerrar como local la eliminatoria y solo una vez de las cinco eliminaciones estuvo en esa misma situación.

AMÉRICA AVANZA

Temporada 83-84: América vs. Monterrey - 1-1 y 1-0, global 2-1

Temporada 87-88: América vs. Puebla - 2-2 y 4-0 global 6-2

Temporada 89-90: América vs. Toluca - 1-1 y 3-0, global 4-1

Temporada 90-91: América vs. U de G - 0-0 y 3-1, global 3-1

Temporada 93-94: Cruz Azul vs. América - 1-1 y 1-2, global 3-2 como 8°

Temporada 94-95: América vs. Puebla - 0-0 y 4-2, global 4-2

Invierno 99: América vs. Chivas - 0-0 y 1-0, global 1-0

Verano 2001: América vs. León - 1-1 y 4-1, global 5-2

Clausura 2005: América vs. Santos - 2-2 y 1-1, global 3-3 (avanza por posición en la tabla)

Apertura 2010: América vs. San Luis - 0-0 y 4-1, global 4-1

Apertura 2012: América vs. Tigres - 2-2 y 1-1, global 3-3 (avanza por gol de visitante)

Clausura 2016: América vs. Chivas - 0-0 y 2-1, global 2-1

Apertura 2016: Chivas vs. América - 1-1 y 0-1Temporada , global 2-1 como 5°

Apertura 2017: América vs. Cruz Azul - 0-0 y 0-0 (avanza por posición en la tabla)

Apertura 2018: América vs. Toluca - 2-2 y 3-2, global 5-4

Clausura 2022: América vs. Puebla - 1-1 y 3-2, global 4-3

Apertura 2023: América vs. León - 2-2 y 2-0, global 2-0

Clausura 2024: América vs. Pachuca - 1-1 y 1-1, global 2-2 (avanza por posición en la tabla)

Clausura 2025: América vs. Pachuca - 0-0 y 2-0, global 2-0.

PUBLICIDAD

AMÉRICA ELIMINADO