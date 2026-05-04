Liga MX Comisión Disciplinaria informa que no hubo alineación indebida de América La Comisión Disciplinaria dio a conocer los motivos por los cuales las Águilas no incumplieron las reglas.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Última hora: América no cometió alineación indebida

Se acabó la polémica, a través de un comunicado la Comisión Disciplinaria dio a conocer que no hubo alineación indebida del América en el enfrentamiento frente a Pumas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX luego de la protesta del cuadro universitario.

El organismo señaló que identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores y aclaró que esa omisión “no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, ni en el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones”.

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De igual forma señalaron que América recibirá una multa “por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas”.

Asimismo, indicaron que la Comisión de Árbitros analizará la responsabilidad del Cuerpo Arbitral.

ESTO DICE EL COMUNICADO DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informa que, en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 75 del Reglamento de Sanciones, analizó el informe arbitral y su ampliación, correspondientes al partido entre el Club América y el Club Universidad Nacional, relativo a la Ida de los Cuartos de Final de la LIGA BBVA MX, específicamente por los hechos acontecidos al minuto 62 en relación con el procedimiento de sustitución de jugadores del Club local. Derivado de la revisión de los elementos señalados, se determinó lo siguiente:

1. L a Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores toda vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32. Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4.

2. La referida omisión no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, ni en el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones, los cuales establecen de manera expresa y limitativa las causales para su configuración: la participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación; la intervención de jugadores o integrantes del cuerpo técnico suspendidos; el incumplimiento de las condiciones de alineación establecidas en el Reglamento; o la suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

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3. De acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas, se actualiza ese supuesto, por lo que se impone una multa al Club América.