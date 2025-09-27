    Toluca

    Toluca vs. Mazatlán, resumen y goles del partido de la jornada 11 de la Liga MX

    Héctor Herrera, Bruno Méndez y Paulinho marcaron el rumbo del triunfo de los Diablos Rojos.

    Alonso Ramírez.
    Video ¡Golazo del Mazatlán! Benedetti hace el gol de la honra para los cañoneros

    Toluca recibió a Mazatlán en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Nemesio Díez y el resultado fue a favor de los Diablos Rojos que se mantienen como líderes virtuales.

    Toluca llegará embalado con triunfos para disputar el Campeones Cup ante el LA Galaxy, un duelo más entre las Liga MX y la MLS.

    Héctor Herrera abrió el marcador a los 25 minutos con un golazo desde fuera del área, el derechazo salió pegado al poste, imposible para el arquero de los Cañoneros.

    Rumbo al final del primer tiempo, el balón pegó en el palo con el intento de Robert Morales y los de Mazatlán se salvaron de la segunda anotación en contra.

    No todo fue miel sobre hojuelas para los Diablos Rojos, el autor del gol, Héctor Herrera cometió un error al ir en una dividida contra Jordan Sierra y el planchazo le costó la expulsión a un minuto de terminar los primeros 45 minutos.

    En los primeros minutos de la segunda mitad, un balón tras el tiro de esquina quedó suelto y de forma poco ortodoxa, Bruno Méndez conectó el esférico para ponerlo en las redes y aumentar la ventaja escarlata.

    Casi llegaba el final del partido, Marcel Ruiz filtró el balón para Paulinho y el arquero se lo llevó puesto, el central señaló penalti y el mismo portugues cobró perfecto para finiquitar el encuentro.

    Hubo un gol más, el de la honra para Mazatlán, Nicolás Benedetti con ayuda de la defensa descontó el marcador en el cobro del tiro libre, el desvío dejó sin oportunidad a Hugo González.

    Con este resultado, Toluca llegará a 25 unidades, mientras que Mazatlán se quedará con ocho puntos, para la siguiente jornada del Apertura 2025, los Diablos Rojos visitarán a León y los Cañoneros recibirán al Atlético de San Luis.

