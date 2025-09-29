    Cruz Azul

    Tijuana vs. Cruz Azul, resumen y goles del juego de la jornada 11 de la Liga MX

    En el juego de despedida para Jesús Corona, Tijuana mantuvo el buen ritmo y salió con el triunfo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Xolos triunfa en despedida de Jesús Corona

    Tijuana recibió a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que enmarcó la despedida de José de Jesús Corona del futbol profesional.

    La polémica llegó apenas en los primeros minutos de juego, cuando Jorge Rodarte punteó el balón y con la inercia de la pierna plancha la pierna de Adonis Preciado, el silbante de primera expulsó al jugador de Cruz Azul, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro corroboró la tarjeta roja.

    En el agregado del primer tiempo, Domingo Blanco hizo una jugada con Kevin Castañeda en pared y el mediocampista logró mantener la vertical para sacar el tiro y con el desvió de Erik Lira, el balón se elevó y dejó sin oportunidad a Kevin Mier.

    En la segunda mitad, un error de Orozco Chiquete lo aprovechó Xolos para marcar el segundo de la noche, Mourad Daoudi le pegó de primera tras el pase retrasado, Kevin Mier estaba fuera de su arco. Así se definió el encuentro.

    Con este resultado, Tijuana llegó a 19 puntos, mientras que Cruz Azul se quedó con 24 unidades, para la siguiente fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos recibirá a Rayados y la Máquina Celeste visitará a Tigres.

    ¡El adiós de José Jesús Corona!

    Justo al minuto 10 y después de un recibimiento extraordinario por la afición en el estadio, Chuy Corona salió de cambio, en su lugar entró Toño Rodríguez, y así cerró 22 años de carrera en el futbol profesional. Fueron 753 partidos en el que recibió 921 goles y dejó 224 porterías en cero.

    Video ¡Ahora sí es oficial! Chuy Corona sale de cambio y termina su carrera profesional

