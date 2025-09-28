Video Resumen | América remonta y golea a Pumas con actuación magistral de Zendejas

El Clásico Capitalino no presentó novedades, aunque el América tuvo un ligero accidente al irse abajo en la primera parte, en la complementaria demostró la calidad y la superioridad sobre Pumas, para terminar llevándose la victoria con una estrepitosa goleada de 4-1.

Fue un partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX en el que las Águilas dominaron plenamente a los Universitarios, a pesar de que en cierto momento se encontraron con algunas dificultades para romper el esquema defensivo de los visitantes, Alejandro Zendejas apareció en la complementaria para llevar a los suyos a la victoria en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Cuando más dominaba el América, en un trazo largo de los universitarios Cáceres se resbaló al buscar cortar el envío, situación que Ruvalcaba aprovechó para ganar el balón, entrar por izquierda y sacar el fogonazo ante la salida de Malagón y enviarlo a la red.

Sería hasta la segunda parte, cuando en un centro peligroso de Maximin y desvío de Keylor Navas, la de gajos impactaría en Angulo, quien la mandaría a propia puerta para el empate en el 55'.

Tras esto, solo pasarían cuatro minutos, cuando la 'Pantera' Zúñiga, a pase de Alexis Gutiérrez, se levantó en el área, metió el cabezazo y la mandó al fondo para la voltereta de las Águilas.

A los 73', con pleno dominio de las acciones, en un robo de balón en medio terreno, Zendejas recibió la de gajos, se metió al área, levantó su disparo y clareó a Keylor Navas en un golazo para el contundente 3-1 para el América.