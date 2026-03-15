Liga MX América vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este domingo 15 de marzo el estadio Ciudad De Los Deportes será el escenario del enfrentamiento entre América y Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

América llega a este partido con 14 puntos con saldo de cuatro triunfos, mismo número de derrotas y dos empates en su lucha por mantenerse dentro de zona de clasificación a la Liguilla. En su último partido, el equipo local salió victorioso, lo que podría influir en su rendimiento en este encuentro.

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Por su parte, Mazatlán FC registra 10 puntos con más derrotas que victorias y empates en lo que va de la liga. En su más reciente partido, también lograron una victoria, lo que les brinda un impulso antes de este duelo.

Con una diferencia de sólo cuatro puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un desafío para Mazatlán FC, que busca mejorar su posición en la clasificación.

América, por su parte, intentará consolidar su racha positiva. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 11

América llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Querétaro en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Mazatlán FC.

Por su parte, Mazatlán FC también se presenta en un buen momento tra superar al León, lo que les otorga un impulso necesario para buscar un resultado positivo en su visita.

Cuándo es el América vs. Mazatlán FC : el juego es este domingo 15 de marzo en el EstadioCiudad De Los Deportes.

: el juego es este domingo 15 de marzo en el EstadioCiudad De Los Deportes. A qué hora es el América vs. Mazatlán FC : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el América vs. Mazatlán FC: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.