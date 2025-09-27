Video Resumen | A pesar de goles anulados a Sergio Ramos, Rayados doblega a Santos

Rayados de Monterrey se mantiene como uno de los contendientes al título y claro favorito en lo que es el primer torneo de Domenec Torrent al frente del equipo luego de volver a la victoria tras una tremenda ‘turbulencia’ vivida en la pasada Jornada Doble frente al Toluca.

Esta vez se impuso 1-0 a Santos Laguna con gol de Lucas Ocampos, el quinto en lo que va de la Liga MX Apertura 2025 ahora tras 11 fechas, con todo y que el árbitro central Luis Enrique Santander anuló de manera controversial dos goles a Sergio Ramos.

El tanto llegó sobre el minuto 36 por parte del argentino Ocampos a pase de Gerardo Arteaga, cuatro de los cinco goles de Lucas fueron de local; doblete ante Atlas en la Fecha 5 y uno más contra Necaxa en la Jornada 6 y ahora en la Fecha 11 ante los Guerreros.

Con la victoria, Rayados llegó a 25 puntos, los mismos que Toluca, aunque éste con mejor diferencia de goles luego de vencer a la par este sábado a Mazatlán FC en el Estadio Nemesio Diez y un día después de la renovación de contrato a Antonio Mohamed y Alexis Vega, además de otros dos jugadores.

Santos Laguna, por su parte, sigue sin conseguir la victoria como visitante en este torneo y se quedó con 10 unidades para mantenerse fuera de zona de clasificación de cara a una visita complicada para la Fecha 12 ante América el 4 de octubre próximo.

Además, los Guerreros acabaron con 10 hombres tras la expulsión de Anthony Lozano por una severa patada sobre Sergio Ramos en la recta final del encuentro, ya en el añadido.