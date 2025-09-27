Video ¡El golazo de la jornada! ¡Bryan González marca de tijera para las Chivas!

Chivas derrotó a Puebla 0-2 en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.

El Rebaño se adelantó rápidamente en el marcador a los 5 minutos de partido gracias al recentro de Richard Ledezma tras un tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Ledezma encontró en el corazón del área, sin marcaje, a Bryan González, quien consciente de la libertad de los centrales, prendió el centro de ‘tijera’ con la zurda para vencer a Julio González.

El arquero de Puebla reapareció minutos después y no para bien. Omar Govea se animó de larga distancia desde de los tres cuartos de cancha buscando el poste cercano de González, quien midió mal la trayectoria del balón y, a pesar de haber llegado con ambas manos, su técnica fue deficiente y ‘regaló’ el 0-2 de Chivas al no poder mandar el balón a línea de meta.

A la media hora, la suerte parecía abandonar a Chivas cuando Santiago Sandoval recibía la tarjeta roja por una aparatosa entrada.

Sin embargo, tras la consulta con el VAR, el árbitro corrigió su error y retiró la expulsión castigando al jugador solamente con la amonestación y tiro libre directo para Puebla.