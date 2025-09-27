Resumen Puebla vs. Chivas: Goles y marcador del partido de Jornada 11 Apertura 2025 de Liga MX
El Rebaño sumó su segunda victoria al hilo a pesar de las complicaciones de la cancha.
Chivas derrotó a Puebla 0-2 en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.
El Rebaño se adelantó rápidamente en el marcador a los 5 minutos de partido gracias al recentro de Richard Ledezma tras un tiro de esquina.
Ledezma encontró en el corazón del área, sin marcaje, a Bryan González, quien consciente de la libertad de los centrales, prendió el centro de ‘tijera’ con la zurda para vencer a Julio González.
El arquero de Puebla reapareció minutos después y no para bien. Omar Govea se animó de larga distancia desde de los tres cuartos de cancha buscando el poste cercano de González, quien midió mal la trayectoria del balón y, a pesar de haber llegado con ambas manos, su técnica fue deficiente y ‘regaló’ el 0-2 de Chivas al no poder mandar el balón a línea de meta.
A la media hora, la suerte parecía abandonar a Chivas cuando Santiago Sandoval recibía la tarjeta roja por una aparatosa entrada.
Sin embargo, tras la consulta con el VAR, el árbitro corrigió su error y retiró la expulsión castigando al jugador solamente con la amonestación y tiro libre directo para Puebla.
Puebla fue incapaz de generar una sola jugada de peligro que terminara en un disparo a puerta de Chivas y tras 90 minutos en la lastimosa cancha del Cuauhtémoc, el Rebaño se llevó su segunda victoria consecutiva para sumar 14 puntos mientras que La Franja sigue en el fondo de la tabla general.