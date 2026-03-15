    Liga MX

    Ricardo Marín vuelve anotar gol de taquito con Chivas como en 2024

    El delantero de Chivas repitió, prácticamente con la misma definición, un golazo con el Guadalajara.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Chivas se impone a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

    Ricardo Marín anotó en la goleada de Chivas 3-0 ante Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, un gol que trajo a la mente uno que hizo prácticamente igual en el 2024.

    GOL DE TAQUITO, SELLO DE LA CASA PARA RICARDO MARÍN

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    Pareciera que el famoso 4K, como es apodado Ricardo Marín, le gusta ensayar ese tipo de definiciones dentro del área rival, y es que la similitud entre su gol de este 14 de marzo ante Santos, es una calca al que le hizo a Necaxa en 2024.

    Con diferencia de casi año y medio entre gol y gol, Marín lo hizo de nuevo en la misma área, el pase por la misma banda y la definición idéntica, algo que muy pocos quizá recordaban.

    El gol ante Necaxa fue el pasado 22 de octubre de 2024 a pase de Yael Padilla, con todavía Cade Cowell, Mateo Chávez y hasta Víctor 'Pocho' Guzmán celebrando con él, ya todos fuera del equipo.

    Es más, el mismo Ricardo Marín también se fue de Chivas en 2025 y regresó este torneo para volver a hacer ese gol, ahora ante Santos este 14 de marzo en el Clausura 2026.

    La definición, espectacular, constó de recibir el pase y rematar a pie cambiado por detrás del cuerpoo, ante la nula reacción de los defensas y de los porteros, para colocarla al fondo de las redes.

    Ahora el asistidor fue Bryan González, y su festejo fue junto a Yael Padilla, 'Piojo' Alvarado, Miguel Tapias y Miguel Gómez, curioso dato, tres de ellos, él incluido, entraron de cambio en el partido a excepción de Alvarado que fue titular.

    Video Gabriel Milito habla de la posible convocatoria de Armando González
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