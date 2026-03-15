Liga MX Ricardo Marín vuelve anotar gol de taquito con Chivas como en 2024 El delantero de Chivas repitió, prácticamente con la misma definición, un golazo con el Guadalajara.

Video Chivas se impone a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

Ricardo Marín anotó en la goleada de Chivas 3-0 ante Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, un gol que trajo a la mente uno que hizo prácticamente igual en el 2024.

GOL DE TAQUITO, SELLO DE LA CASA PARA RICARDO MARÍN

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Pareciera que el famoso 4K, como es apodado Ricardo Marín, le gusta ensayar ese tipo de definiciones dentro del área rival, y es que la similitud entre su gol de este 14 de marzo ante Santos, es una calca al que le hizo a Necaxa en 2024.

Con diferencia de casi año y medio entre gol y gol, Marín lo hizo de nuevo en la misma área, el pase por la misma banda y la definición idéntica, algo que muy pocos quizá recordaban.

El gol ante Necaxa fue el pasado 22 de octubre de 2024 a pase de Yael Padilla, con todavía Cade Cowell, Mateo Chávez y hasta Víctor 'Pocho' Guzmán celebrando con él, ya todos fuera del equipo.

Es más, el mismo Ricardo Marín también se fue de Chivas en 2025 y regresó este torneo para volver a hacer ese gol, ahora ante Santos este 14 de marzo en el Clausura 2026.

La definición, espectacular, constó de recibir el pase y rematar a pie cambiado por detrás del cuerpoo, ante la nula reacción de los defensas y de los porteros, para colocarla al fondo de las redes.

Ahora el asistidor fue Bryan González, y su festejo fue junto a Yael Padilla, 'Piojo' Alvarado, Miguel Tapias y Miguel Gómez, curioso dato, tres de ellos, él incluido, entraron de cambio en el partido a excepción de Alvarado que fue titular.