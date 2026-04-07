    Liga MX

    Cuauhtémoc Blanco estrecha manos con David Faitelson tras reto de pelea de box

    Aunque el futbolista no dejó claro si aceptará, señaló que le ganaría en una hipotética contienda.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Cuauhtémoc Blanco acepta pelea con David Faitelson?

    Cuauhtémoc Blanco estuvo como invitado junto a Isaac Terrazas y Germán Villa en el programa de Faitelson Sin Censura y se tocó el tema sobre una posible pelea de box con el periodista.

    El pasado mes de marzo y luego de una serie de peleas de box entre influencers y personajes del medio de comunicación, el periodista David Faitelson lanzó el reto directo al exfutbolista.

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    “Con qué armas, te voy a meter un pinche put... Tienes familia”, respondió Blanco entre risas tras la propuesta frente a frente que le hizo Faitelson.

    La historia comenzó cuando Poncho de Nigris y David Faitelson intercambiaron la idea en redes sociales tras la velada de Ring Royal en la que se dieron combates de gran expectativa.

    Aunque puso una condición, una jugosa cantidad de dinero que sería destinada a una fundación para ayudar al Teletón.

    Además de eso, Cuauhtémoc aseguró que le gustaría ser director técnico tras terminar con su lapso dentro de la política.

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