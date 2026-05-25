Liga MX Rodolfo Rotondi no olvida a Larcamón: “Este título también es de él" El jugador de la Máquina aseguró que se sintió triste y responsable cuando el estratega dejó al equipo.

Video ¿El título de Cruz Azul también es de Larcamón? Esto dijo Rotondi

Rodolfo Rotondi consideró que el reciente título de Cruz Azul en la Liga MX también le pertenece a Nicolas Larcamón a pesar de que dejó al equipo en la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el autor del gol del triunfo de la Máquina, indicó que fue triste ver salir del equipo a Larcamón y que en un momento se sintieron responsables.

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“Fue triste (su salida) creo que no solo Nico, sino cualquier entrenador que se va es una sensación fea porque estábamos todos juntos… para mí no era una crisis, pero la sensación de que alguien deja su trabajo, que lo echan no es lindo porque a ver, nosotros somos los que jugamos”

“El entrenador te puede dar indicaciones y todo, pero nosotros también lo defendemos dentro de la cancha, entonces el dolor es ese de que como los jugadores no pudimos defenderlos a ellos dentro de la cancha”

“Por eso yo siempre lo dije en las entrevistas antes de la final que le agradezco a él a su cuerpo técnico, muy buenas personas, hicimos un año extraordinario, no es fácil ser el equipo con más puntos y creo que este título también es de ellos”, indicó Rotondi.