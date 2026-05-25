    Liga MX

    Rodolfo Rotondi no olvida a Larcamón: “Este título también es de él"

    El jugador de la Máquina aseguró que se sintió triste y responsable cuando el estratega dejó al equipo.

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¿El título de Cruz Azul también es de Larcamón? Esto dijo Rotondi

    Rodolfo Rotondi consideró que el reciente título de Cruz Azul en la Liga MX también le pertenece a Nicolas Larcamón a pesar de que dejó al equipo en la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, el autor del gol del triunfo de la Máquina, indicó que fue triste ver salir del equipo a Larcamón y que en un momento se sintieron responsables.

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    “Fue triste (su salida) creo que no solo Nico, sino cualquier entrenador que se va es una sensación fea porque estábamos todos juntos… para mí no era una crisis, pero la sensación de que alguien deja su trabajo, que lo echan no es lindo porque a ver, nosotros somos los que jugamos”

    “El entrenador te puede dar indicaciones y todo, pero nosotros también lo defendemos dentro de la cancha, entonces el dolor es ese de que como los jugadores no pudimos defenderlos a ellos dentro de la cancha

    “Por eso yo siempre lo dije en las entrevistas antes de la final que le agradezco a él a su cuerpo técnico, muy buenas personas, hicimos un año extraordinario, no es fácil ser el equipo con más puntos y creo que este título también es de ellos”, indicó Rotondi.

    Nicolas Larcamón dirigió a Cruz Azul en el Apertura 2025 y Clausura 2026, pero tras una mala racha de nueve partidos sin triunfo fue cesado del equipo justo antes de la Liguilla lo que provocó que Joel Huiqui tomará su lugar y a la postre llevará a la Máquina al título de liga.

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