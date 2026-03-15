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    Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella EN VIVO: Sigue aquí la pelea de box Ring Royale 2026

    Sigue round por round el combate entre Aldo de Nigris en contra de Nicola Porcella en Ring Royale.

    Por:
    Redacción
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    Video Tremendo pronóstico de Aldo de Nigris para el Clásico Regio

    Uno de los combates que más llama la atención es el que protagonizarán Aldo de Nigris en contra de Nicola Porcella. Ambas estrellas son reconocidas en el ámbito artístico. De Nigris fue ganador de la Casa de los Famosos.

    Porcella, ha tenido participación en el programa Hoy y aunque esta contienda en un principio era de exhibición, el pleito ha escalado.

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    Cartelera completa de Ring Royale 2026

    • Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
    • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
    • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
    • Abelito vs. Bull Terrier
    • Alberto del Río 'El Patrón' vs. Chuy Almada
    • Ronny vs. Yoiker (pelea sin careta)
    • La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)

    En el primer combate de la noche Ronny derrotó por decisión al Yoiker, ante una abarrotada arena Monterrey.

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