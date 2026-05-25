Liga MX Queman playera de Pumas en C.U. durante festejos de Cruz Azul La camiseta quedó incinerada sobre una de las bardas del Estadio Olímpico Universitario.

Video Afición quema playera de Pumas tras título de Cruz Azul en C.U.

Una playera de Pumas fue quemada por la afición después de que Cruz Azul derrota a Pumas para ser campeón de Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

Un video se viralizó en redes sociales donde se puede observar el jersey de Pumas prendido en llamas sobre la barda del estadio mientras La Máquina festejaba en cancha.

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Se desconoce quién prendió en fuego la playera auriazul, si fue la afición de Pumas por el enojo y/o frustración de perder la Final o si fue la afición de Cruz Azul para burlarse de su rival.

Quien sí se burló de Pumas fue Cruzazulito, la mascota de La Máquina, con una imagen de un vestido de quinceañera, refiriéndose a la sequía de 15 años que tiene el club de la UNAM sin ser campeón.

Además, algunos jugadores de Cruz Azul también lanzaron dardos a Pumas, como Gonzalo Piovi, quien declaró que el Estadio Olímpico Universitario ya es “más casa” de La Máquina que de los auriazules.

Cabe recordar que, el equipo cementero ha ganado dos títulos en C.U. en el último año: la Concacaf Champions Cup 2025, con Vicente Sánchez, y la Liga MX, con Joel Huiqui.