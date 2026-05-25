Liga MX Uriel Antuna pide perdón a Pumas por su expulsión en la Final ante Cruz Azul El futbolista aseguró que no se irá de Pumas y que buscará darle el ansiado título de Liga MX a la afición.

Video Antuna pide perdón y hace promesa a la afición de Pumas tras perder la Final

Uriel Antuna, delantero de Pumas, rompió el silencio tras perder la Final de Liga MX ante Cruz Azul luego de que fuera expulsado cuando el partido aún estaba abierto para los dos equipos.

Pumas y Cruz Azul estaban empatados 1-1 en el marcador cuando Antuna le propinó una plancha a Jeremy Márquez que fue sancionada con una amarilla por Daniel Quintero Huitrón.

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Sin embargo, el árbitro fue llamado al VAR y, tras revisar la entrada, decidió cambiar decisión y mostrarle la tarjeta roja a Uriel Antuna en el 90+2' del agregado. Dos minutos después cayó el gol de Carlos Rotondi con el que Cruz Azul se coronó en el Estadio Olímpico Universitario.

Antuna publicó una carta en su cuenta de Instagram para disculparse con la afición de Pumas, además de prometer que no se irá del equipo y que lo volverá a intentar en el Torneo Apertura 2026 en busca de romper con la sequía de títulos que tiene el club de la UNAM de 15 años.

Carta de Uriel Antuna a Pumas tras perder la Final ante Cruz Azul

“Querida afición Puma:

“Primero que nada, mi gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia.

“Desde el día 1 que pisé Cantera se sintió el amor y lo acogedor que es este club, y siempre estaré eternamente agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, masajistas, nutriólogos, todo el staff y directivos por abrirnos las puertas y hacernos sentir en casa.

“Al llegar a este equipo, llegué con mucha ilusión y muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas que nadie se atreve a hacer, y ustedes hicieron que todo fuera más fácil.

“ También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas.

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“Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años.

“ No pienso rendirme hasta salir campeón con este club.

“Que Dios bendiga a Pumas y a esta hermosa institución.

“Muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero aun así no se mueve una hoja sin que él lo decida. Elijo creer, elijo confiar y elijo volver a intentarlo.

“Proverbios 24:16 RVR1960

‘”Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse’”, escribió Uriel Antuna.