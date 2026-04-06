Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco revela que dejará la política para ser entrenador de futbol El ídolo del Americanismo opinó sobre la crisis de jóvenes futbolistas mexicanos.

Video Cuauhtémoc Blanco buscará ser director técnico de futbol

Cuauhtémoc Blanco reveló en exlcusiva para 'Faitelson sin censura' lo que tiene en mente para su futuro tras dejar atrás su polémica carrera en la política mexicana.

El exfutbolista del América y de la Selección Mexicana fue uno de los tres invitados de lujo --junto a Germán Villa e Isaac Terrazas-- al show conducido por David Faitelson, donde reveló sus planes.

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"He platicado con mi compadre (Germán Villa), le dije que hay que regresar al futbol, quiero ser entrenador. Lo estoy pensando, creo que sí, quiero ser entrenador, le dije a Villa que hay que prepararnos para ser buenos entrenadores, también lo comenté a Isaac (Terrazas)", sentenció Cuauhtémoc.

CRISIS DE FUTBOLISTAS MEXICANOS SE DEBE A FALTA DE OPORTUNIDADES

Para Cuauhtémoc Blanco, la crisis que atraviesa el futbol mexicano a nivel de clubes y selecciones por la falta de talento mexicano se debe a una falta de oportunidades.

"Tenemos una gran oportunidad de generar esa hambre a los chavos, a los jóvenes porque hoy por hoy, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, que los mejores futbolistas están en los barrios, nada más que ya no se les da la oportunidad.

Hoy día hay un chingo de extranjeros, tampoco hay fuerzas básicas, antes en el América sacabas a seis o siete jugadores de fuerzas básicas, en Cruz Azul igual, en Pumas, a ver quién sacaba a más chavos.