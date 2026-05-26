    Liga MX

    Efraín Juárez publica misterioso mensaje en medio de rumores de su salida de Pumas

    El estratega reapareció en redes sociales luego de la derrota de Pumas en la Final del Clausura 2026.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Misterioso mensaje de Efraín Juárez en medio de rumores de su salida

    Efraín Juárez reapareció luego de la derrota de Pumas en la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, y lo hizo a través de sus redes sociales luego de que surgieran rumores de su salida del equipo Universitario.

    Fue en Instagram donde el técnico auriazul publicó un fragmento de la película ‘Scarface’ donde Tony Montana (Al Pacino) le comenta a su socio que es lo que desea.

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    Tú se feliz, yo quiero lo que merezco. El mundo chico, y lo que hay en el”, es pate del fragmento que publicó Juárez.

    Dicha publicación se da en medio de algunos reportes que han señalado que Efraín Juárez no seguirá con los Pumas para partir rumbo al futbol europeo, específicamente al futbol de Bégica ya que habría interés del Brujas y Standard Lieja, equipo que conoce por su pasado como auxiliar.

    Tras perder la final frente a Cruz Azul, Juárez no habló ante los medios, sin embargo, jugadores universitarios revelaron que el técnico quedó muy tocado por no poder lograr el objetivo de levantar el título.

    Efraín Juárez llegó a los Pumas en marzo del 2025 donde en sus primeros dos torneos (Clausura y Apertura) metió al equipo al Play In.

    Y fue en este Clausura 2026 cuando metió a los Pumas a la final luego de una campaña sobresaliente donde terminó en la primera posición del torneo, cabe destacar que a Efraín Juárez le quedan seis meses de contrato.

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