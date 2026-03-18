    Boxeo

    David Faitelson aceptaría pelea con Cuauhtémoc Blanco si Poncho De Nigris pone el dinero

    El periodista tuvo un intercambio de ideas tras la noche de Ring Royale que se llevó a cabo en Monterrey.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video David Faitelson acepta subirse al ring y pelear con Cuauhtémoc Blanco

    David Faitelson, miembro del equipo de TUDN, aceptó subirse al ring para pelear con Cuauhtémoc Blanco a cambio de una jugosa cifra de dinero luego de un intercambio de ideas con Poncho de Nigris.

    El domingo pasado se llevó a cabo una serie de peleas de box entre gente del espectáculo y otros ámbitos, show organizado por Poncho De Nigris, personaje famoso de la televisión y el internet con quien Faitelson intercambió puntos de vista.

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    Todo sucedió en la red social de X, en la que el periodista suele levantar polémica con sus comentarios, así lo hizo y comenzó todo, “No tengo nada contra esos eventos que combinan box con artistas o streamers. Veo que “Ring Royal” fue éxito como lo fue “Supernova” el año pasado. Es un entretenimiento. El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó”.

    A lo que De Nigris le contestó, “Súbete con el @cuauhtemocb10 la segunda edición? Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”.

    David declinó la invitación, pero después de unos minutos, le volvió a contestar a Poncho, pero esta vez puso sus condiciones y una cifra para cerrar el trato.

    “Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby… Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”.

    Ahí quedó la conversación, De Nigris no ha contestado nada por el momento, tampoco Cuauhtémoc Blanco se ha pronunciado al respecto, entonces tendremos que esperar para saber si se logra y vemos una pelea muy esperada por el pasado entre el futbolista y el periodista.

    Video Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en el Ring Royale 2026.
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