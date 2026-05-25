Liga MX Agustín Palavecino lanza dardo a Pumas tras el título de Cruz Azul Mientras los jugadores de Cruz Azul daban la vuelta olímpica el jugador celeste les lanzó un recordatorio a la Rebel que se mantuvo en el estadio.

Video Palavecino y picante mensaje para la afición de Pumas

Agustín Palavecino no se guardó nada y lanzó un picante mensaje para la afición de Pumas mientras daba la vuelta olímpica tras conseguir la décima estrella con el cuadro de Cruz Azul.

Y es justo en el momento que el cuadro celeste pasó por donde se encontraba la Rebel, grupo de animación de los Universitarios, fueron recibidos con cánticos en su contra por lo que los jugadores comenzaron a responder con algunas burlas y fue donde el argentino aprovechó los títulos de Cruz Azul en el estadio Olímpico.

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Agustín Palavecino, quien era acompañado por su familia, alzó un brazo y señaló que en dos ocasiones los Celestes dieron la vuelta (fueron campeones) en la casa de Pumas.

Pero no fue el único futbolista de la Máquina que realizó ese gesto, ya que hubo otros elementos de los Celestes que también se burlaron de los aficionados.

Cabe recordar que Ciudad Universitaria se convirtió en ‘casa’ de Cruz Azul por unos meses y fue donde ganó la Concacaf Champions Cup en el 2025, pero después tuvo que abandonar el estadio a principios de año, sin embargo, volvió y levantó de visita el título del Clausura 2026.