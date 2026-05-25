Liga MX Rodolfo Rotondi habla de los penales ante América y el gol sobre Pumas El autor del gol del título de Cruz Azul confiesa que salir del golpe que sufrió en los penales ante América le costó trabajo.

Video “Trato de ser fuerte de mente”: Rotondi sobre penales

Después de conseguir el gol del décimo título del Cruz Azul, Rodolfo Rotondi, en entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, habló un poco de su pasado, de los penales que sufrió ante América.

" Sentí mucha impotencia, eso fue lo que sentí porque creo que habíamos hecho un gran primer tiempo, creo que aparte, un América con increíbles jugadores y todos en su mejor momento, los primeros 45 minutos nos agarramos cuatro o cinco goles y era un partido muy parejo, entonces la impotencia que se defina así fue muy fuerte".

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Para el jugador de La Máquin a un alivio fue el apoyo que recibió por parte de la afición, quien lo respaldó en todo momento tras el polémico penal, comentó a David Faitelson.

"Pero el apoyo de la gente el otro día fue impresionante , la verdad que el apoyo que sentí el otro día fue algo que dije Pa, qué locura, cómo me respaldó la afición y fue una de las cosas por las cuales uno siguió también, no".

Rotondi acepta que el segundo penal ante el mismo América, en las Semifinales, le costó más trabajo superarlo, por lo que debió ser muy fuerte para salir adelante.

"Trato de ser fuerte de mente porque si no te liquida, la confianza en uno mismo va en picada, a mí me costó mucho el segundo penal en la Semifinal, llego a Argentina de vacaciones y me llevó tres cuatro días que no podía cambiar el chip, no podía decir che ya pasó, era como que sentía que podríamos haber ganado dos ligas y me tocó estar en el medio de las polémicas".

Finalmente, Rotondi aceptó que el gol que le dio el título al Cruz Azul ante Pumas fue un desahogo para él, de ahí la manera tan efusiva de gritarlo.