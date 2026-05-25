    Liga MX

    Nathan Silva revela el duro momento que vivió Efraín Juárez tras perder la Final

    El jugador de Pumas también resto importancia el haber tocado el trofeo previo a la Final.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Sentimientos encontrados en Pumas tras perder la Final

    Después de la dolorosa derrota que sufrió Pumas frente a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026, los jugadores universitarios rompieron el silencio donde señalaron que seguirán trabajando para logar e objetivo el próximo torneo.

    Nathan Silva fue uno de los futbolistas que habló un día después de la final y reveló la tristeza que tuvo Efraín Juárez en los vestidores.

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    Ayer habló en el vestuario, dio pocas palabras y está muy triste, muy para abajo como todos nosotros, como toda la afición. Hay que darle para que el próximo torneo nosotros consigamos este objetivo”, indicó Nathan Silva.

    De igual forma, Silva resto importancia la acción que tuvo al tocar la copa en la previa de la final.

    “Yo no me preocupo con eso… no confío en esto, yo confío en el trabajo, en el esfuerzo”, agregó Nathan Silva.

    “ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO” BENNEVENDO

    Por su parte, Pablo Bennevendo, señaló tener sentimientos encontrados, pero aseguró que van por el camino correcto y que en el siguiente torneo buscarán el título que se les escapó.

    “Sentimientos encontrados porque fue un camino difícil, fue un buen torneo el que tuvimos. No pudimos terminarlo como queríamos, pero sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que debemos hacer el próximo torneo”, indicó Bennevendo.

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