Liga MX ¿Efraín Juárez se va de Pumas? Esto es lo que sabemos al respecto El técnico mexicano llevó a los universitarios a la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Efraín Juárez fuera de Pumas? Esto es lo que se sabe

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX en su casa a manos de Cruz Azul, quienes sumaron su décima estrella.

Unos de los principales protagonistas en Pumas, fue el técnico Efraín Juárez, quien le cambió la cara al equipo con idea futbolística y garra.

PUBLICIDAD

Un día después del partido por el título del Futbol Mexicano, trasciende que Juárez estaría dejando el cargo en los Pumas.

De acuerdo con información de Rodrigo Celorio, Insider de TUDN en el cuadro universitario, asegura que no hay nada al respecto, el técnico se mantiene hasta el momento.

“Efraín Juárez tiene contrato y realizó la planeación de la pretemporada y el siguiente torneo este día No ha renovado, pero hasta hoy sigue siendo técnico de Universidad Nacional”.

El directivo de Club Universidad, el Dr. Luis Raúl González, mandó un mensaje a la afición tras la final, donde señaló que están dolidos, pero con la promesa de aspirar a los primeros lugares siempre.