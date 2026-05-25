    Liga MX

    Pumas: Mensaje del Dr. Luis Raúl González tras la Final perdida

    El directivo del Club Universidad Nacional dedicó unas palabras tras la Final perdida en casa.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Presidente de Pumas lanza mensaje tras perder ante Cruz Azul

    El presidente de Pumas, el Dr. Luis Raúl González, lanzó un mensaje a menos de 24 horas de la Final perdida de la UNAM ante Cruz Azul en el Clausura 2026.

    A través de las redes sociales se compartieron estas palabras por parte del directivo, que denotó el dolor por haber caído, pero la promesa de aspirar a los primeros lugares siempre.

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    "Ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos, perder una Final duele dentro del vestidor y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad.

    "Llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza, haber sido líderes generales habla del trabajo y compromiso, pero nuestro estandar tiene que ser otro, competir no es suficiente, queremos ser campeones, hoy estamos en deuda, con la afición que creyó, con una comunidad que espera alcanzar ese objetivo.

    Pumas entiende el dolor de sus aficionados


    En las palabras del Dr. Luis Raúl González hubo agradecimiento a todas las áreas del club por haber logrado un buen certamen en la Liga MX.

    "El dolor de ayer no debe impedir el enorme trabajo que hay detrás de este equipo, quiero agradecer al cuerpo técnico, entrenador y jugadores, personal de áreas deportivas, administrativas y de manteniiento, que ayudarona que Pumas volviera a competir al máximo nivel. Sabemos que el futuro de Pumas no puede depender de un torneo o un resultado.

    "Por eso quiero ser claro, la recuperación y fortalecimiento de nuestra cantera es una prioridad, porque Pumas tiene una esencia distinta, nuestra identidad está en formar, desarrollar y construir talento con visión a largo plazo, construir un equipo con consistencia, capaz de competir y estar de manera permanente en Liguilla.

    "No venimos a pedir que el dolor desaparezca, venimos a asumirlo, compartiro y transformarlo en responsabilidad, gracias por recordarnos todos los días lo que significa defender este escudo, porque esta historia tiene much por escribirse y en Pumas cuando toca levantarse, nos levantamos juntos", finalizó el presidente de Pumas UNAM.

    Video Antuna pide perdón y hace promesa a la afición de Pumas tras perder la Final
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