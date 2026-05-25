Liga MX Rodolfo Rotondi destaca la calidad de sus compañeros para conseguir el campeonato El jugador argentino también hizo una mención especial para la directiva que ha mantenido un nivel máximo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Rodolfo Rotondi destaca la capacidad del plantel de Cruz Azul para el título

Cruz Azulse quedó con el campeonato del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final, Rodolfo Rotondi marcó el gol que le dio el triunfo a la Máquina.

Precisamente, el argentino estuvo en el programa de Faitelson Sin Censura y afirmó que una de las claves es la unión que hay en el equipo y la institución.

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“ Yo siento un clima familiar, a mí me la verdad que me genera eso, yo con el presidente tengo una relación excelente como un padre y su familia con mi familia, ¿cómo lo han tratado? ¿cómo tratan? La verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento para con ellos”.

Rotondi también tuvo palabras de agradecimiento para la directiva de Cruz Azul, primero para Víctor Velázquez y el segundo para Iván Alonso, director deportivo.

“Un gran presidente, porque es muy cercano en la parte humana. Creo que hay detalles que marcan la diferencia. A mí en los momentos que no la pasé bien, él me escribía, me llamaba, estaba presente siempre una palabra de aliento”.

“Soy un agradecido de Iván también, primero que una persona muy inteligente, lo que hizo acá en Cruz Azul es una es una locura, y también el trato de la cercanía, hablamos mucho con él y siempre me da para adelante, tenemos que ganar, vamos a salir campeones y luego lo que te digo hacer un proyecto así en esta institución no es fácil competir tanto tiempo al máximo, no es sencillo y una persona con una capacidad increíble”.

Rotondi destaca la calidad del plantel que tiene Cruz Azul

Rodolfo señaló que ni él puede hacer lo que hacen algunos de sus compañeros, eso hace que la calidad del equipo se eleve, destacó a Charly Rodríguez, parte importante del club para la consecución del título.

“Entiendo mucho las críticas porque me pasa que no sé yo cuando me lesiono voy a la tribuna y veo el partido arriba y es cómo no giró, como no le tiró para allá, cómo no vio este pase y adentro de la cancha es tan distinto, tan complicado ver”.

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“ Por eso jugadores distintos como Charlie, que a lo mejor ven pases que no son tan fáciles, el que me pone anoche Charlie en el primer gol uno a decir sí un pase, pero ese pase vos tenés un jugador que parece que te la puede cortar y ver el espacio y tirarla y la precisión, porque si la da muy despacio, te lo cortan, si la da muy fuerte, se te va, son muchas cosas que son difíciles”.

“Por eso digo que para mí los jugadores distintos son los que juegan como si tuvieran una cámara arriba, Charlie, él recibe una pelota de espalda y sabe si gira, si no gira, si tiene uno, si no tiene y a veces yo recibo de espalda y como que reboto la pelota porque no sé si tengo marca y no puedo, y Charlie tiene ojos en la nuca, son esos jugadores que te giran Charlie, Palavecino, Jeremy, Lucas Romero, Paradela. Son jugadores que tienen una capacidad que giran, te salen. Son jugadores distintos”.