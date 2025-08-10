Mateo Chávez tiene gran debut oficial con el AZ en la Eredivisie

Mateo Chávez vivió un debut soñado en la Eredivisie con el AZ Alkmaar este domingo, pues dio una asistencia en la victoria por 4-1 sobre el Groningen en la Jornada 1.

El encuentro se abrió temprano, con un gol de Denso Kasius al minuto 5. Troy Parrott amplió la ventaja, pero el Groningen descontó antes del descanso. En la segunda parte, el AZ retomó el control con tantos de Parrott y Resink, sellando la goleada.

Chávez ingresó en la segunda mitad y, al minuto 87, mostró su calidad. Con visión y precisión, habilitó a Parrott para que solo empujara el balón y firmara el cuarto tanto del partido. Una jugada que dejó claro por qué el club neerlandés confió en su fichaje.

Originario de Monterrey, Chávez se formó como lateral izquierdo. Debutó profesionalmente con Tapatío en 2022, dio el salto a Chivas en enero de 2024 y en 2025 fue traspasado al AZ Alkmaar.

El próximo reto del mexicano será el jueves 14 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), cuando el AZ enfrente al Vaduz en la UEFA Conference League, choque al que llega con una cómoda ventaja 3-0 de la ida.