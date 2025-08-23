El Cruz Azul vs. Toluca es de los partidos más atractivos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.

La Máquina hila tres victorias de forma consecutiva para estar en la zona de líderes de la competencia. Cruz Azul derrotó el pasado fin de semana 3-2 a Santos Laguna.

Los Diablos Rojos, por su parte, igual están en los primeros puestos del torneo mexico, esto después de que Toluca igualara 1-1 ante Pumas en casa.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. TOLUCA DE LA LIGA MX APERTURA 2025



De cara al Cruz Azul vs. Toluca, los celestes repiten una vez más en el Estadio Olímpico Universitario, para hilar juegos de local en el torneo y con una semana de descanso.

Los mexiquenses vendrán después ser eliminados de la Leagues Cup 2025 tras haberse enfrentado al Orlando City y caer en penales.



