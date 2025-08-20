Video Resumen | Orlando City en penales elimina al Toluca y avanza a semifinales

Toluca fue eliminado en penales por Orlando City al perder 6-5, esto tras empatar 0-0 en el tiempo regular en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

El partido estuvo escaso de emociones en las porterías de ambos equipos, tal pareciera que el viaje que ambos hicieron los mermó en el rendimiento dentro del terreno de juego.

Lo más importante del duelo fue un gol anulado a Martín Ojeda del cuadro de la MLS, que fue invalidado debido a un apretado, pero bien señalado fuera de juego.

La magia del campeón de la Liga MX no apareció en Los Angeles este miércoles. No hubo conexión ahora entre Alexis Vega ni Paulinho, mucho menos de Jesús Angulo o Marcel Ruiz desde atrás.

Los minutos transcurrían sin que hubiera un ganador en el tiempo regular y el criterio de desempate era definir a un ganador desde el manchón penal.

PENALES DEL TOLUCA VS. ORLANDO CITY



Los cobradores de ambos equipos fueron los siguientes:





Toluca : Alexis Vega (anotó), Federico Pereira (anotó), Robert Morales (anotó), Jesús Gallardo (anotó), Franco Romero (anotó), Nico Castro (falló), Juanpi Domínguez (falló).

: Alexis Vega (anotó), Federico Pereira (anotó), Robert Morales (anotó), Jesús Gallardo (anotó), Franco Romero (anotó), Nico Castro (falló), Juanpi Domínguez (falló). Orlando City: Martín Ojeda (anotó), Robin Jansson (anotó), Alex Freeman (anotó), Joran Gerbet (anotó), Kyle Smith (anotó), Ramiro Enrique (falló), Pedro Gallese (anotó).

En Semifinales de la Leagues Cup 2025, Orlando City ahora enfrentará a Inter Miami que dejó a Tigres fuera previamente.