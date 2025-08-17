Video Resumen: Toluca alcanza a rescatar el empate ante un imponente Keylor Navas

Toluca recibió a Pumas en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Nemesio Díez, juego donde los Diablos Rojos buscaban su segunda victoria en casa.

Toluca dominó los primeros instantes del partido y pudo irse al frente en el marcador, pero Helinho falló un clara en el área, Keylor Navas sacó perfecto el tiro en el mano a mano.

Minutos después Jorge Ruvalcaba apareció solo dentro del área y tras recibir el pase por la izquierda definió de zurda para inaugurar la pizarra para Pumas.

Pasaron los minutos y los arqueros fueron factor para que el partido no tuviera más goles, tanto Navas como García estuvieron atentos a las llegadas en sus respectivos arcos.

Toluca encontró la paridad en la segunda mitad por conducto de Jesús Angulo, quien fusiló al arquero tico tras una seri de rebotes que lo dejaron solo en el área grande.

Durante el tiempo agregado, el portero de la Selección de Costa Rica tuvo un par de atajadas que fueron fundamentales para que los de la UNAM se llevarán un punto de regreso a la CDMX.

Para la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca visitará a Cruz Azul, mientras que Pumas recibirá a Puebla con nuevo técnico.