Video ¡Paren todo! ¡’Toro’ Fernández reaparece y en solo un minuto marca gol para Cruz Azul!

Cruz Azul derrotó a Santos Laguna 3-2 con gol tardío del 'Toro' Fernández para sumar su segunda victoria al hilo en la Jornada 5 del Apertura 2025.

A los 8 minutos, Rotondi avisó con un disparo de volea que Acevedo atajó a dos manos para mandar lejos de su área.

PUBLICIDAD

Al 15, Cruz Azul armó una gran jugada en los pies de José Paradela, quien tras fallar en su disparo asistió de ‘sombrerito’ a Charly Rodríguez para que este recibiera el balón con el pecho y sin dejarlo caer rematar con la otra pierna en una especia de semi-chilena que dejó a Acevedo sin reacción.

A la media hora, un descuido en la defensa de Cruz Azul durante un balón parado a segundo poste generó el cabezazo de Barticciotto al ganarle la espalda a Erik Lira.

Pero tres minutos después, Nacho Rivero le devolvió la sonrisa a la afición y la ventaja a Cruz Azul en el marcador con un frentazo inmejorable tras el servicio de Piovi.

Ramiro Sordo terminó expulsado cerca del final de la primera parte por una entrada criminal sobre Nacho Rivero con ambos pies y mostrando los tachones. Tras la revisión con el VAR, el árbitro lo mandó a bañarse.

Una vez más la desconcentración hizo estragos en Cruz Azul, pues en apenas 5 minutos del segundo tiempo, Santos logró recuperar el empate nuevamente con un centro para Cristian Dájome.