Liga MX Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres La afición de los Diablos Rojos no decepcionó en el partido de vuelta del Apertura 2025.

Por: Raúl Martínez

Video ¡Tremendo recibimiento! El infierno de Toluca está encendido para la gran final

La afición de Toluca volvió a sorprender con un espectacular recibimiento para su equipo en la gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX donde los Diablos Rojos busca el bicampeonato.

Como una costumbre en el Nemesio Diez se desplegó un impresionante tifo, y hoy, presentaron una imagen de un diablo que fue acompañado con la frase “Siempre Unidos Hasta el Final” y todo al ritmo de la canción Highway to Hell de AC/DC.

Toluca llegó a la Final de vuelta abajo en el marcador por 0-1 y necesitan ganar para lograr su primer bicampeonato en torneos cortos.

‘OJITOS’ MEZA ENGALANA LA FINAL DEL APERTURA 2025

Enrique Meza, ex técnico del Toluca, dijo presente en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX y se llevó una gran ovación.

Durante la ceremonia el ‘Ojitos’ fue el encargado de presentar el trofeo que se llevará el campeón a sus vitrinas.