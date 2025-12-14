    Liga MX

    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres

    La afición de los Diablos Rojos no decepcionó en el partido de vuelta del Apertura 2025.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Tremendo recibimiento! El infierno de Toluca está encendido para la gran final

    La afición de Toluca volvió a sorprender con un espectacular recibimiento para su equipo en la gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX donde los Diablos Rojos busca el bicampeonato.

    Como una costumbre en el Nemesio Diez se desplegó un impresionante tifo, y hoy, presentaron una imagen de un diablo que fue acompañado con la frase “Siempre Unidos Hasta el Final” y todo al ritmo de la canción Highway to Hell de AC/DC.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡EN VIVO! Toluca vs. Tigres, Gran Final del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX
    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres
    1:45

    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres

    Liga MX
    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025
    1 mins

    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025

    Liga MX
    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: así luce Alexis Vega rumbo al Nemesio Diez, ¿juega o no la vuelta?
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así luce Alexis Vega rumbo al Nemesio Diez, ¿juega o no la vuelta?

    Liga MX
    ¡Así lució Vega hacía el bus que lo llevará al estadio para la Final!
    1:23

    ¡Así lució Vega hacía el bus que lo llevará al estadio para la Final!

    Liga MX
    Liga MX: Xolos de Tijuana se roba los reflectores en la Final con Josef Martínez como refuerzo
    1 mins

    Liga MX: Xolos de Tijuana se roba los reflectores en la Final con Josef Martínez como refuerzo

    Liga MX
    ¡Polémica! ¿Debería jugar o no Alexis Vega en la final con Toluca?
    2:03

    ¡Polémica! ¿Debería jugar o no Alexis Vega en la final con Toluca?

    Liga MX
    Final Toluca vs Tigres: El 1 vs 2 en la historia de las finales de la Liga MX
    2 mins

    Final Toluca vs Tigres: El 1 vs 2 en la historia de las finales de la Liga MX

    Liga MX
    ¿Ayuda divina al Diablo? Lo que se encontraron afuera del estadio
    1:33

    ¿Ayuda divina al Diablo? Lo que se encontraron afuera del estadio

    Liga MX

    Toluca llegó a la Final de vuelta abajo en el marcador por 0-1 y necesitan ganar para lograr su primer bicampeonato en torneos cortos.

    ‘OJITOS’ MEZA ENGALANA LA FINAL DEL APERTURA 2025

    Enrique Meza, ex técnico del Toluca, dijo presente en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX y se llevó una gran ovación.

    Durante la ceremonia el ‘Ojitos’ fue el encargado de presentar el trofeo que se llevará el campeón a sus vitrinas.

    Enrique Meza dirigió al Toluca a finales de los años noventa donde consiguió tres títulos de liga con los Diablos Rojos que lo llevó a tomar el timón de la Selección Mexicana.

    Relacionados:
    Liga MXTolucaTigresEnrique Meza

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX