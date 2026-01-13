    Liga MX

    Cruz Azul podría regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026

    La Máquina solo jugaría tres meses en Puebla y acabaría el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Banorte.

    Por:Kevin R. Yu
    Cruz Azul podría regresar al Estadio Azteca antes de que albergue el partido de inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

    El Estadio Azteca, que pasará a llamarse Estadio Banorte por temas de patrocinio, tendrá su reinauguración el próximo 28 de marzo con el amistoso México vs. Portugal.

    Adrián Esparza reporta para TUDN que, en caso de que el Coloso de Santa Úrsula esté habilitado para que la Liga MX lo pueda usar en abril, la directiva de La Máquina buscará cerrar esa posibilidad.

    De esta manera, Cruz Azul solo jugaría tres meses en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla que será su nueva casa en el Torneo Clausura 2026 luego de que la UNAM decidiera no renovarle el contrato para jugar en el Estadio Olímpico Universitario este año.

    Por su parte, hasta el momento se sabe que América jugará todo el Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes y su regreso al Estadio Azteca sería en el Apertura 2026.

    Cruz Azul ya no quiere pasar por este tipo de situaciones y para ello tiene destinado un presupuesto de entre 250 y 300 millones de dólares para hacer su propio estadio, sin embargo, aún no cuenta con la ubicación para la construcción del nuevo recinto.

    Adrián Esparza reportó para Insiders TUDN que La Máquina tiene dos terrenos en la Ciudad de México, pero hasta el momento ninguno ha sido aprobado por el gobierno local.

