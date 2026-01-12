    Liga MX

    Esto es lo que falta para que Cruz Azul tenga su propio estadio

    La directiva cementera tiene destinada una cifra millonaria para la construcción del inmueble.

    Baudelio García Espinosa
    Video Alerta: Ya hay presupuesto para el nuevo estadio de Cruz Azul, ¿qué pasa con la ubicación?

    Cruz Azul no solo quiere dar satisfacciones a sus aficionados dentro de la cancha, sino también afuera y desde el año pasado se tiene un presupuesto para la construcción de su estadio, el problema es que no hay un lugar claro para que se lleve a cabo su edificación.

    Así se lo dio a conocer el reportero de TUDN, Adrián Esparza, en el programa Insiders quien señaló que, pese a contar con un presupuesto entre 250 y 300 millones de dólares, la ubicación ha sido el principal problema para que el proyecto sigue en avance.

    "Lo que quería Cruz Azul era ya arrancar la construcción el año pasado, no se ha aprobado la ubicación del estadio. El presupuesto está aprobado, está apartado para que se realice el estadio, pero el problema es que tienen dos terrenos, los dos en la Ciudad de México, y le dicen al gobierno '¿cuál apruebas?', ese paso de aprobar el lugar no se ha dado", comentó la Joya.

    El problema se ha convertido en burocracia y hasta político, pero Cruz Azul si quiere tener sus propio estadio, solo que la última palabra la tiene la parte del gobierno de la Ciudad de México.

    La Máquina jugará el próximo torneo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla luego de que no le fuera renovado su contrato en el Estadio Olímpico Universitario.

    Se espera que después del Mundial 2026, Cruz Azul regrese al Estadio Azteca o Estadio Banorte, como se llamará tras la Copa del Mundo.

    Video ¡Última hora! Cruz Azul deja CU y este será su nuevo estadio para el 2026
    Liga MXCruz AzulFutbol

