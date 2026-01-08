Liga MX ¡Por fin Cruz Azul encontró estadio! Jugará en Puebla La Liga MX anuncia que la Máquina solicitó el cambio de sede y este día se aprueba el cambio al Cuauhtémoc, por el Clausura 2026.

Tal parece que los problemas con la sede para llevar a cabo los juegos de Cruz Azul para el Clausura 2026 han concluido, por el momento. A través de un comunicado la Liga MX informó que la Máquina jugará ante Atlas y el próximo torneo en el estadio Cuauhtémoc, sede del club Puebla.

El cuadro Celeste tendrá su primer partido como local el próximo miércoles 14 de enero ante el Atlas y de ahí en adelante el estadio de la Angelópolis será su ‘estadio’ por lo que resta del próximo torneo.

El cambio de sede se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Cruz Azul.

Cruz Azul fue notificado esta mañana por parte de la directiva de Ciudad Universitaria que no podría compartir la sede donde juega Pumas para el Clausura 2026 y de inmediato la directiva Celeste se puso a la tarea de buscar sede a un día del arranque del torneo.