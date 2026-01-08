    Liga MX

    ¡Por fin Cruz Azul encontró estadio! Jugará en Puebla

    La Liga MX anuncia que la Máquina solicitó el cambio de sede y este día se aprueba el cambio al Cuauhtémoc, por el Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Así va el último capítulo de la 'telenovela' de Cruz Azul

    Tal parece que los problemas con la sede para llevar a cabo los juegos de Cruz Azul para el Clausura 2026 han concluido, por el momento. A través de un comunicado la Liga MX informó que la Máquina jugará ante Atlas y el próximo torneo en el estadio Cuauhtémoc, sede del club Puebla.

    Más sobre Liga MX

    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista
    1 mins

    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista

    Liga MX
    ¿Fidalgo se va del América? Esto se sabe del futuro del español
    2:20

    ¿Fidalgo se va del América? Esto se sabe del futuro del español

    Liga MX
    Así va el último capítulo de la 'telenovela' de Cruz Azul
    4:02

    Así va el último capítulo de la 'telenovela' de Cruz Azul

    Liga MX
    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!
    1 mins

    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!

    Liga MX
    Héctor Herrera podría regresar a la MLS
    1 mins

    Héctor Herrera podría regresar a la MLS

    Liga MX
    ¡Efraín Juárez y la burla que recibe su hijo por el desempeño de Pumas!
    1 mins

    ¡Efraín Juárez y la burla que recibe su hijo por el desempeño de Pumas!

    Liga MX
    Top 10 de los mejores goles de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario
    1 mins

    Top 10 de los mejores goles de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario

    Liga MX
    Guido Pizarro sobre la polémica salida de Aquino: “La prioridad no era él”
    1 mins

    Guido Pizarro sobre la polémica salida de Aquino: “La prioridad no era él”

    Liga MX
    Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026
    1 mins

    Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Por qué Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky? Respuesta contundente
    1 mins

    ¿Por qué Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky? Respuesta contundente

    Liga MX

    El cuadro Celeste tendrá su primer partido como local el próximo miércoles 14 de enero ante el Atlas y de ahí en adelante el estadio de la Angelópolis será su ‘estadio’ por lo que resta del próximo torneo.

    PUBLICIDAD

    El cambio de sede se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Cruz Azul.

    Cruz Azul fue notificado esta mañana por parte de la directiva de Ciudad Universitaria que no podría compartir la sede donde juega Pumas para el Clausura 2026 y de inmediato la directiva Celeste se puso a la tarea de buscar sede a un día del arranque del torneo.

    Su intención era jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero no se concretó por lo que también se buscó jugar en Pachuca y el resultado fue el mismo, no se dio el visto bueno de la directiva celeste.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulFutbolPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX