Liga MX Nicolas Larcamón asegura no entender su despido en Cruz Azul El entrenador habló ante los medios después de recoger sus cosas en las instalaciones de La Noria.

Video Nicolás Larcamón lanza mensaje a la directiva de Cruz Azul tras su despido

Nicolás Larcamón habló sobre su despido con Cruz Azul el pasado miércoles al asistir este jueves a las instalaciones de La Noria para recoger sus cosas.

Larcamón hiló ocho partidos sin ganar entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, razón principal para que la directiva comandada por el presidente Víctor Velázquez tomara la decisión del cese.

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Las palabras de Larcamón: "No la entiendo, no la comparto"



Nicolás Larcamón fue cuestionado por medios de comunicación a su salida de las instalaciones deportivas de Cruz Azul en la Ciudad de México, sobre sus impresiones ante su despido.

"No me queda más que respetar la decisión, no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde donde se define, entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero no dejan de ser proyectos grandes para que se definan a partir de cuestiones, que lógicamente en 18 días que se tuvieron malos, pero había mucho para dar en este corto plazo.

El entrenador sudamericano dio de lo que se vivió en el vestidor y el mensaje de despedida para sus jugadores al quedar concluída su etapa al frente del banquillo celeste.

"Todas las emociones que genera la despedida tan sentida con el grupo, teníamos una relación espectacular y se da esto de manera imprevista y sobre todo con la bronca de la privación de podernos jugar nuestra suerte en la Liguilla, es un momento feo que tiene esta profesión".

Larcamón, con cabeza en alto por puntos logrados



El director técnico habló sobre la posibilidad de que Cruz Azul gane el millón de dólares que entrega la Liga MX al equipo con más puntos en el año futbolístico.

"La sensación inesperada, con bronca, hace 19 días defendíamos el invicto de tres meses, hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada, estábamos a cuatro días de lograr ser el mejor equipo de la temporada y ganar el millón de dólares".

Joel Huiqui se quedará al frente de Cruz Azul de cara al cierre del torneo en la Jornada 17 ante Necaxa, así como para la Liguilla del Clausura 2026.