    Liga MX

    Nicolás Larcamón deja de ser director técnico de Cruz Azul rumbo a la Liguilla

    El director técnico argentino no es más entrenador de La Máquina por lo que resta de la Liga MX Clausura 2026 y con miras a la Liguilla; ya hay interino.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Cruz Azul: Nicolás Larcamón puede vivir sus últimas horas como técnico celeste

    Que Cruz Azul se encuentre clasificado a la Liguilla del Clausura 2026 no fue suficiente argumento para que Nicolás Larcamón tuviera continuidad como director técnico de La Máquina, pues luego de la reunión de directivos se decidió su destitución, aún a falta del anuncio oficial.

    Con una jornada por disputarse para que concluya el torneo regular de la Liga MX, la seguidilla de seis partidos sin ganar en el torneo local, los últimos tres con empates idénticos de 1-1; más la eliminación en Cuartos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026 a manos de LAFC.

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    En la Liga MX Clausura 2026, Cruz Azul va en cuarta posición con 30 puntos tras 16 partidos disputados a falta del juego ante Necaxa en la Jornada 17, última de la fase regular y en la que volverá al Estadio Banorte como local.

    ¿QUIÉN SERÁ EL DIRECTOR TÉCNICO DE CRUZ AZUL TRAS LA SALIDA DE NICOLÁS LARCAMÓN?

    La Máquina de Cruz Azul tendrá como directores interinos a la dupla conformada por el portugués Sergio Pinto, estratega de la Sub-19; y el mexicano Joel Huiqui, entrenador del equipo celeste Sub-21. Aún está por definirse al cuerpo técnico, esto de acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN.

    Con ello, Cruz Azul comienza la búsqueda de un nuevo director técnico de cara a la siguiente temporada, el Apertura 2026, tras el Mundial 2026, por lo que en las siguientes semanas se manejarán diversos nombres que pudieran tomar al equipo.

    A falta de definirse los partidos rumbo a la Liguilla, Cruz Azul en estos momentos es cuarto en la tabla con 30 puntos y de quedar entre las primeras cuatro posiciones jugará el partido de vuelta de los Cuartos de Final como local.

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