Liga MX Larcamón iguala la segunda peor racha sin ganar del Cruz Azul La Máquina no sabe lo que es un triunfo desde hace más de un mes en juego oficial.

Video Nicolas Larcamón tiene en Cruz Azul la segunda peor racha sin ganar en torneos cortos

Cruz Azul empató 1-1 con Querétaro y sumó nueve partidos sin ganar en este 2026 para igualar la segunda peor en la historia de La Máquina en los torneos cortos.

Cabe destacar que el cuadro celeste tuvo un amistoso internacional en que derrotó a Atlético Nacional en Estados Unidos en la pasada Fecha FIFA, sin que sea tomado en cuenta en seguidilla de juegos sin ganar.

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Las peores rachas de Cruz Azul sin ganar en torneos cortos



La última vez que ganó Cruz Azul en el actual semestre fue en la Ida de Octavos de Final de la Concachampions, cuando derrotó La Máquina a Monterrey por marcador de 3-2 en el Estadio BBVA.

Nicolás Larcamón y Cruz Azul no ha superado sus peores racha sin ganar en los torneos cortos. En el caso del entrenador la más larga sin un triunfo fue en el Apertura 2022 con Puebla con 12 partidos.

La Máquina, por su parte, desde que el Invierno 96 y hasta la fecha, en casi 30 años desde que se instauraron los torneos cortos, es la segunda peor en la historia.

1999: siete partidos, Luis Fernando Tena

2022-2023: siete partidos, con Raúl Gutiérrez

2006: siete partidos, con Isaac Mizrahi

1996: ocho partidos, con Víctor Manuel Vucetich

2003: ocho partidos, con Enrique Meza

2008: ocho partidos, con Benjamín Galindo, Robert Dante Siboldi y Enrique Meza.

2004: nueve partidos, con Luis Fernando Tena

2005: nueve partidos, con Rubén Omar Romano

2017: nueve partidos, con Paco Jémez

2023: nueve partidos, con Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno

2026: nueve partidos, con Nicolás Larcamón

2002-2003: 11 partidos, con José Luis Trejo y Mario Carrillo.

¿Cuándo puede igualar o superar Nicolás Larcamón esa marca?



A Cruz Azul todavía le queda un partido de torneo regular del Clausura 2026 ante Necaxa en su regreso al Estadio Banorte, además de la serie de Cuartos de Final de la Liguilla, a la que ya está clasificada La Máquina.

En caso de no derrotar a los Rayos en la Ciudad de México, será la segunda peor en solitario de la historia, pero si esa se prolonga en la Fiesta Grande, se puede igualar o hasta superar en caso de seguir sin conseguir un triunfo.