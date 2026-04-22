Larcamón iguala la segunda peor racha sin ganar del Cruz Azul
La Máquina no sabe lo que es un triunfo desde hace más de un mes en juego oficial.
Cruz Azul empató 1-1 con Querétaro y sumó nueve partidos sin ganar en este 2026 para igualar la segunda peor en la historia de La Máquina en los torneos cortos.
Cabe destacar que el cuadro celeste tuvo un amistoso internacional en que derrotó a Atlético Nacional en Estados Unidos en la pasada Fecha FIFA, sin que sea tomado en cuenta en seguidilla de juegos sin ganar.
Las peores rachas de Cruz Azul sin ganar en torneos cortos
La última vez que ganó Cruz Azul en el actual semestre fue en la Ida de Octavos de Final de la Concachampions, cuando derrotó La Máquina a Monterrey por marcador de 3-2 en el Estadio BBVA.
Nicolás Larcamón y Cruz Azul no ha superado sus peores racha sin ganar en los torneos cortos. En el caso del entrenador la más larga sin un triunfo fue en el Apertura 2022 con Puebla con 12 partidos.
La Máquina, por su parte, desde que el Invierno 96 y hasta la fecha, en casi 30 años desde que se instauraron los torneos cortos, es la segunda peor en la historia.
- 1999: siete partidos, Luis Fernando Tena
- 2022-2023: siete partidos, con Raúl Gutiérrez
- 2006: siete partidos, con Isaac Mizrahi
- 1996: ocho partidos, con Víctor Manuel Vucetich
- 2003: ocho partidos, con Enrique Meza
- 2008: ocho partidos, con Benjamín Galindo, Robert Dante Siboldi y Enrique Meza.
- 2004: nueve partidos, con Luis Fernando Tena
- 2005: nueve partidos, con Rubén Omar Romano
- 2017: nueve partidos, con Paco Jémez
- 2023: nueve partidos, con Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno
- 2026: nueve partidos, con Nicolás Larcamón
- 2002-2003: 11 partidos, con José Luis Trejo y Mario Carrillo.
¿Cuándo puede igualar o superar Nicolás Larcamón esa marca?
A Cruz Azul todavía le queda un partido de torneo regular del Clausura 2026 ante Necaxa en su regreso al Estadio Banorte, además de la serie de Cuartos de Final de la Liguilla, a la que ya está clasificada La Máquina.
En caso de no derrotar a los Rayos en la Ciudad de México, será la segunda peor en solitario de la historia, pero si esa se prolonga en la Fiesta Grande, se puede igualar o hasta superar en caso de seguir sin conseguir un triunfo.