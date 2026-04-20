Liga MX La lucha está que arde entre Toluca, Cruz Azul y Chivas por el 'campeonato' anual Son tres equipos que aún se mantienen en la pelea por ese reconocimiento en el futbol mexicano.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Liga MX: Toluca, Cruz Azul y Chivas pelean el título anual de la temporada 2025-26

A falta de dos jornadas para que concluya de la temporada regular del Clausura 2026, la lucha por convertirse en el ‘campeón’ anual de la Liga MX se mantiene al rojo vivo entre tres equipos que buscan ese reconocimiento.

Las escuadras que pelean por la disputa del ‘titulo’ son Toluca, Cruz Azul y Chivas, siendo la Máquina el último que se llevó este galardón y que buscará el bicampeonato.

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Los Diablos Rojos suman al momento 64 puntos, 37 correspondientes al Apertura 2025 y 27 de este Clausura 2026.

Cruz Azul también cuenta con 64 unidades, 35 de torneo anterior y 29 del presente Clausura.

Mientras que las Chivas tienen hasta el momento 63 puntos de los cuales 34 son de este Clausura 2026 y 29 del Apertura 2025.

Toluca y Cruz Azul han perdido la ventaja que tenían en jornadas anteriores luego de la malas racha por las que atraviesan en el torneo, algo que el Guadalajara ha aprovechado para meterse a la pelea por ese reconocimiento de ‘campeón’ anual.

Cabe recordar que el primer equipo que fue reconocido con este galardón fue el A mérica en la temporada 2023-2024 al sumar 75 puntos.

Por su parte, la Máquina lo consiguió el año anterior con 75 unidades que logró en la 2024-2025 superando a Toluca.

El 'campeón' anual del futbol mexicano se lleva un premio económico y un pequeño trofeo.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE TOLUCA, CRUZ AZUL Y CHIVAS EN EL CLAUSURA 2026

Los tres equipos tienen dos compromisos picantes en este cierre del torneo, ya que se enfrentan a por o menos un rival que aún mantienen esperanzas de meterse a la liguilla.

Toluca visitará a Mazatlán y recibirá a León en la última fecha del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul visita a Querétaro y en el estadio Cuauhtémoc enfrentará al Necaxa.