    Liga MX

    Cruz Azul avanza en la salida de Jorge Sánchez a Europa

    Las negiocaciones entre La Máquina y el PAOK avanzaron mientras el lateral estaba concentrado con el Tri.

    Por:Kevin R. Yu
    Cruz Azul avanza en el regreso de Jorge Sánchez a Europa

    La posibilidad de que Jorge Sánchez salga de Cruz Azul para volver a Europa a unos meses del Mundial 2026 es real, tan real que La Máquina avanza en su salida.

    Adrián Esparza reporta para TUDN que este fin de semana, durante el parón de la Liga MX por los amistosos de la Selección Mexicana, la directiva de Cruz Azul encabezada por Iván Alonso avanzó en las negociaciones con el PAOK de Grecia por el defensa de 28 años.

    Incluso, se espera que, en las próximas horas, el club europeo, en el que milita Giorgos Giakoumakis, presente una nueva oferta por Jorge Sánchez tras la que mandaron a La Noria la semana pasada.

    Al ser cuestionado sobre si el conjunto cementero ocupará la plaza de extranjero que dejará Mateusz Bogusz con su salida al Houston Dynamo para fichar a otro lateral por derecha, Adrián Esparza señaló que la prioridad en Cruz Azul es fichar a un delantero y un defensa central.

    En caso de que Jorge Sánchez se vaya este mes, Nicolás Larcamón podría reemplazarlo en su alineación con Omar Campos a perfil cambiando o incluso probando con Amaury Morales.

    Jorge Sánchez reportará en las próximas horas con Cruz Azul para definir su futuro después de haber jugado con el Tri ante Bolivia en busca de ganarse su puesto en la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

    El futbolista de La Máquina compite con Israel Reyes, Richard Ledezma y Julián Araujo por los dos puestos que quiere el Vasco en la lateral por derecha para la Copa del Mundo.

    Cruz Azul cierra la salida de un extranjero
    Liga MX Cruz Azul Jorge Sánchez

