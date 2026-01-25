Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz
La Máquina libera la plaza de NFM que necesitaba desde hace unos días.
La novela de la salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul llegó a su fin, a falta del anuncio oficial, el atacante polaco dejará a la Máquina para regresar al futbol de la MLS.
De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, los Celestes y el Houston Dynamo llegaron a un acuerdo por el futbolista luego de varios días de negociaciones.
Hace unos días se había reportado que el arreglo entre Cruz Azul y el Dynamo por 6 millones de dólaes, más 4 millones por bonos y un 30% en una futura venta.
Con la salida de Mateusz Bogusz el conjunto de la Máquina por fin tiene una plaza libre de jugador no formado en México (NFM) y ahora podrán ir por un jugador del extranjero para reforzar al plantel luego de que se cayera el fichaje de Miguel Borja.
Mateusz Bogusz llegó al conjunto cementero recién a inicios de 2025, procedente del LAFC de la MLS, es decir, su estancia en la Liga MX duró solamente un año tras no entrar en planes de Nicolás Larcamón.
En este periodo, el polaco consiguió solamente tres goles y siete asistencias para un balance negativo que hizo que su paso por el conjunto celeste ya bien vista por la afición y cuerpo técnico.