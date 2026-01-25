Liga MX Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz La Máquina libera la plaza de NFM que necesitaba desde hace unos días.

La novela de la salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul llegó a su fin, a falta del anuncio oficial, el atacante polaco dejará a la Máquina para regresar al futbol de la MLS.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, los Celestes y el Houston Dynamo llegaron a un acuerdo por el futbolista luego de varios días de negociaciones.

Hace unos días se había reportado que el arreglo entre Cruz Azul y el Dynamo por 6 millones de dólaes, más 4 millones por bonos y un 30% en una futura venta.

Con la salida de Mateusz Bogusz el conjunto de la Máquina por fin tiene una plaza libre de jugador no formado en México (NFM) y ahora podrán ir por un jugador del extranjero para reforzar al plantel luego de que se cayera el fichaje de Miguel Borja.

Mateusz Bogusz llegó al conjunto cementero recién a inicios de 2025, procedente del LAFC de la MLS, es decir, su estancia en la Liga MX duró solamente un año tras no entrar en planes de Nicolás Larcamón.